Таиланд депортировал обвиняемого в хищении свыше 3,2 млрд руб. россиянина
Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении свыше 3,2 млрд руб. из бюджета при реализации госконтрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина был в международном розыске за мошенничество, совершенное через подставные фирмы.
Материал дополняется
