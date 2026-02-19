Таиланд депортировал обвиняемого в хищении свыше 3,2 млрд руб. россиянина

Фото: Дарья Роточева / ТАСС

Таиланд депортировал россиянина, обвиняемого в хищении свыше 3,2 млрд руб. из бюджета при реализации госконтрактов в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был в международном розыске за мошенничество, совершенное через подставные фирмы.

Материал дополняется