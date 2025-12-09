Из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на ₽123 млн
Из Соединенных Штатов в Россию депортировали Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 123 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
По данным следствия, обвиняемый убедил потерпевшую вложить деньги в якобы прибыльные проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила ему свыше 123 млн руб., после чего Сямиуллин скрылся и не вернул средства.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Он был объявлен в международный розыск.
Российская сторона направила американским властям необходимые материалы, когда стало известно, что в США рассматриваются дела о нарушении им миграционного законодательства.
По прибытии в Москву Сямиуллин был задержан в аэропорту Домодедово.
В апреле Соединенные Штаты депортировали россиянина Владимира Целлермаера, который с 2012 года находился в международном розыске по делу о крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2006–2008 годах он вместе с братом и двумя сообщниками оформлял кредиты, кредитные карты и займы на дорогостоящие автомобили по поддельным документам. Таким образом были похищены средства трех банков на сумму свыше 32 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
