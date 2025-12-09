 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на ₽123 млн

США передали России афериста, который находился в розыске за обман на 123 млн
Фото: Генпрокуратура России
Фото: Генпрокуратура России

Из Соединенных Штатов в Россию депортировали Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 123 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

По данным следствия, обвиняемый убедил потерпевшую вложить деньги в якобы прибыльные проекты по производству пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перечислила ему свыше 123 млн руб., после чего Сямиуллин скрылся и не вернул средства.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Он был объявлен в международный розыск.

Российская сторона направила американским властям необходимые материалы, когда стало известно, что в США рассматриваются дела о нарушении им миграционного законодательства.

По прибытии в Москву Сямиуллин был задержан в аэропорту Домодедово.

США передали России обвиняемого в хищении из банков ₽32 млн
Общество
Владимир&nbsp;Целлермаер

В апреле Соединенные Штаты депортировали россиянина Владимира Целлермаера, который с 2012 года находился в международном розыске по делу о крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2006–2008 годах он вместе с братом и двумя сообщниками оформлял кредиты, кредитные карты и займы на дорогостоящие автомобили по поддельным документам. Таким образом были похищены средства трех банков на сумму свыше 32 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1, ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Читайте РБК в Telegram.

Антонина Сергеева
Россия США депортация мошенничество
