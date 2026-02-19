Макрон заявил об ошибках в связи с «чрезмерной самоуверенностью»

Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что во время выступлений совершал «серьезные ошибки» в связи с чрезмерной уверенностью. Об этом он заявил в интервью Brut India во время визита в Нью-Дели.

Журналист спросила французского президента, каково стать президентом в нетипично молодом для должности возрасте, как ему удалось развить уверенность в себе.

Макрон ответил, что получил уверенность от поддерживающего его окружения. Вместе с тем он добавил: «Каждый раз, когда я был чрезмерно уверен, я делал ошибки, большие ошибки». «Можно поделиться анекдотом: когда ты выступаешь и считаешь, что можешь сказать все, иногда это неправильно понимают, и ты очень расстраиваешься после этого. Это и есть чрезмерная уверенность, потому что ты меньше думаешь о том, как твое сообщение будет воспринято другими. Иногда ты делаешь что-то, будучи на 100% уверенным, что тебя поймут, но это не всегда так», — рассказал Макрон.

Он добавил, что вопрос уверенности не был ключевым, ему важнее понимать, как люди воспримут его слова и решения. Макрон считает, что приобрел уверенность, когда начал президентскую кампанию десять лет назад.

Эмманюэль Макрон родился в декабре 1977 года в Амьене во Франции в семье врача. Будучи инвестиционным банкиром и государственным чиновником, он в 2016 году основал собственное левоцентристское политическое движение «Вперед!» (позже — Renaissance).

На президентских выборах 2017 года Макрон победил, набрав в финальном туре около 66% голосов, и 14 мая 2017 года официально занял должность президента Франции в возрасте 39 лет, став самым молодым главой государства в истории Пятой республики.

Он был переизбран на второй срок в 2022 году, выиграв у Марин Ле Пен во втором туре примерно с 58,5% голосов, и таким образом стал первым французским лидером за два десятилетия, переизбравшимся на второй срок.

В первой части карьеры ему помогали и были рядом другие политики и соратники, в том числе бывший президент Франсуа Олланд, у которого Макрон работал, его супруга Брижит Макрон, а также близкие советники и руководители аппарата президента.