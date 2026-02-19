 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон заявил об ошибках в связи с «чрезмерной самоуверенностью»

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что во время выступлений совершал «серьезные ошибки» в связи с чрезмерной уверенностью. Об этом он заявил в интервью Brut India во время визита в Нью-Дели.

Журналист спросила французского президента, каково стать президентом в нетипично молодом для должности возрасте, как ему удалось развить уверенность в себе.

Макрон ответил, что получил уверенность от поддерживающего его окружения. Вместе с тем он добавил: «Каждый раз, когда я был чрезмерно уверен, я делал ошибки, большие ошибки». «Можно поделиться анекдотом: когда ты выступаешь и считаешь, что можешь сказать все, иногда это неправильно понимают, и ты очень расстраиваешься после этого. Это и есть чрезмерная уверенность, потому что ты меньше думаешь о том, как твое сообщение будет воспринято другими. Иногда ты делаешь что-то, будучи на 100% уверенным, что тебя поймут, но это не всегда так», — рассказал Макрон.

Он добавил, что вопрос уверенности не был ключевым, ему важнее понимать, как люди воспримут его слова и решения. Макрон считает, что приобрел уверенность, когда начал президентскую кампанию десять лет назад.

Макрон назвал свободу слова «чушью»
Политика
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон родился в декабре 1977 года в Амьене во Франции в семье врача. Будучи инвестиционным банкиром и государственным чиновником, он в 2016 году основал собственное левоцентристское политическое движение «Вперед!» (позже — Renaissance).

На президентских выборах 2017 года Макрон победил, набрав в финальном туре около 66% голосов, и 14 мая 2017 года официально занял должность президента Франции в возрасте 39 лет, став самым молодым главой государства в истории Пятой республики.

Он был переизбран на второй срок в 2022 году, выиграв у Марин Ле Пен во втором туре примерно с 58,5% голосов, и таким образом стал первым французским лидером за два десятилетия, переизбравшимся на второй срок.

В первой части карьеры ему помогали и были рядом другие политики и соратники, в том числе бывший президент Франсуа Олланд, у которого Макрон работал, его супруга Брижит Макрон, а также близкие советники и руководители аппарата президента.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Эмманюэль Макрон Индия Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон вышел на пробежку во время визита в Индию. Видео
Политика
Макрон назвал свободу слова «чушью»
Политика
Как Макрон начал готовить Францию к приходу ультраправого президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Следствие потребовало арестовать министра культуры Башкирии Шафикову Общество, 11:36
Spiegel узнал, что ЦРУ поддержало взрыв Nord Stream, а потом передумало Политика, 11:32
Пробки в Москве достигли восьми баллов на фоне сильного снегопада Общество, 11:30
В Москве в 2025 году зарегистрировано 3,3 млн кв. м в домах по реновации Недвижимость, 11:22
Reuters узнал о скепсисе разведок Европы по миру на Украине в этом году Политика, 11:20
Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему Политика, 11:15 
В ЦБ заявили, что рынок пока не проявил интереса к приватизации НСПК Экономика, 11:14
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Пять месяцев без дна. Почему биткоин не восстановился от обвала в октябре Крипто, 11:12
Стало известно, где состоится новый раунд переговоров по Украине Политика, 11:10
Минобрнауки сообщило об увеличении в России числа студентов из Прибалтики Политика, 11:09
Основатель Zenden сообщил о претензиях ФНС на ₽29 млрд
РАДИО
 Бизнес, 11:09
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 11:08
Голикова возглавит комиссию по вопросам национальной политики Политика, 11:06
«МТС Линк» — о современных решениях для корпоративных коммуникаций Отрасли, 11:03