Политика⁠,
0

Макрон назвал свободу слова «чушью»

Макрон сказал, что свобода слова, за которую выступают создатели социальных сетей, — чушь, потому что они не делают прозрачными алгоритмы работы их платформ
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что свобода слова в интернете теряет смысл при отсутствии прозрачности алгоритмов социальных сетей. По его мнению, пользователи могут скрытно направляться от одного «ненавистнического» материала к другому.

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас ведут по пути так называемой свободы слова, особенно если этот путь ведет от одной ненавистнической речи к другой», — так Макрон охарактеризовал проблему свободы слова во время встречи со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели (цитата по Bloomberg). Французский лидер подчеркнул необходимость прозрачности алгоритмов.

«Не имея ни малейшего понятия, как эти алгоритмы (соцсетей) созданы, как они протестированы, чему они вас научат, <…> мы не просим о регуляции, мы не просим IP, мы просим сделать их (алгоритмы) прозрачными. Если вы за свободу слова, а некоторые из них выступают за свободу слова. Окей, тогда где свобода алгоритмов? Полная прозрачность», — сказал Макрон.

В январе 2025 года прокуратура Франции начала расследование в отношении соцсети X из-за обвинений в использовании алгоритмов платформы для иностранного вмешательства. Париж потребовал у компании доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

В феврале 2026 года правоохранительные органы пришли с обыском во французский офис X. После него прокуратура страны пригласила миллиардера Илона Маска, владеющего X, и экс-гендиректора компании Линду Яккарино на допросы в апреле. Кроме того, на допросы были вызваны сотрудники X для дачи показаний в качестве свидетелей. Илон Маск считает, что расследование в отношении X «политически мотивировано».

Telegram предупредил французов о «попытке лишить их свободы»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее, в августе 2024 года, в Париже задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвинили в соучастии в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве из-за недостаточной модерации на его платформе. Позже Дуров заявил, что французские спецслужбы обратились к нему с просьбой заблокировать некоторые каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии.

Илья Трапезников
Эмманюэль Макрон Telegram Twitter Илон Маск Павел Дуров
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
