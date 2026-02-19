 Перейти к основному контенту
0

Посол назвал главный тренд для иностранного бизнеса в Саудовской Аравии

Посол Козлов: главный бизнес-тренд в Саудовской Аравии — локализация

Посол назвал главный тренд для иностранного бизнеса в Саудовской Аравии
Video

Главный тренд для иностранного бизнеса в Саудовской Аравии — это локализация, заявил в интервью телеканалу РБК посол России в королевстве Иван Козлов.

«Заходить сюда стоит с какими то нашими российскими разработками, не имеющими аналогов в мире, и вести дело к локализации. То есть совместное предприятие, передача ноу-хау, передача технологий», — сказал дипломат в ответ на вопрос о перспективах для российского бизнеса в стране. 

Дипломат добавил, что считает самым оптимальным вариант захода на саудовский рынок при помощи крупных бизнесменов, которые заинтересованы в использовании российских высоких технологий и уникальных наработок для создания производств, «продукты которых пойдут под маркой «сделано в Саудовской Аравии», но с участием российского передового опыта».

Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией
Политика

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Саудовской Аравией превысил $3,8 млрд, это на 60% больше, чем годом ранее, рассказывала вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Среди перспективных направлений бизнес-сотрудничества она называла технологическое сотрудничество, взаимодействие в области промышленного производства, включая проекты по металлургии и судостроению, обмен опытом и технологиями в сфере информационных технологий и инноваций.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера на Ближнем Востоке и намерена развивать с королевством сотрудничество в экономике и гуманитарной сфере.

Илья Доронов
Саудовская Аравия посол российский бизнес предприниматели
