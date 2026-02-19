Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией

Москва и Эр-Рияд подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований в декабре, оно заработает в ближайшие месяцы, заявил посол. В 2025 году Саудовская Аравия заняла второе место по въездному турпотоку в Россию

Video

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в ближайшие месяцы, сообщил в интервью телеканалу РБК посол в королевстве Сергей Козлов.

Страны подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований в декабре 2025 года, напомнил Козлов: «На мой взгляд, уникальное историческое событие, потому что такого безвизового соглашения у Саудовской Аравии не было ни с одним иностранным государством, за исключением уже упоминавшегося Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Посол отметил, что осталось провести необходимые внутригосударственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии, это займет какое то время. «Я думаю, речь идет о нескольких месяцах, как максимум. <...> Ну, нужно набраться терпения, немножко подождать. Скоро оно вступит в силу официально», — сказал он.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев допускал, что безвизовый режим между странами заработает конце февраля — начале марта. Глава Минпромторга Антон Алиханов приводил иные сроки — вторая половина 2026 года.

По данным АТОР, Саудовская Аравия по итогам 2025 года впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию: страну с туристическими целями посетили 74,9 тыс. подданных королевства, что на 35,8% больше, чем годом ранее. В 2024 году Саудовская Аравия занимала шестое место. В первые девять месяцев 2025 года королевство посетили около 35 тыс. россиян, сообщил Козлов.

«Очень позитивная динамика», — охарактеризовал посол рост турпотока, отметив, что «перелом» наступил в 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу. Матчи и меровприятия в рамках ЧМ посетили около 10 тыс. саудовцев, добавил он.

Говоря о расширении авиасообщения между странами, Козлов напомнил, что саудовский авиаперевозчик Flynas с прошлого августа выполняет прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой, а в декабре были открыты рейсы Москва — Джидда. Компания сообщала, что в 2026 году собирается запустить рейсы в Санкт-Петербург. Среди российских авиакомпаний о начале полетов в Саудовскую Аравию объявлял «Азимут».