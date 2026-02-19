 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией

Посол Козлов: визы между Россией и Саудовской Аравией отменят в ближайшие месяцы
Москва и Эр-Рияд подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований в декабре, оно заработает в ближайшие месяцы, заявил посол. В 2025 году Саудовская Аравия заняла второе место по въездному турпотоку в Россию

Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией
Video

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает в ближайшие месяцы, сообщил в интервью телеканалу РБК посол в королевстве Сергей Козлов.

Страны подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований в декабре 2025 года, напомнил Козлов: «На мой взгляд, уникальное историческое событие, потому что такого безвизового соглашения у Саудовской Аравии не было ни с одним иностранным государством, за исключением уже упоминавшегося Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Посол отметил, что осталось провести необходимые внутригосударственные процедуры как в России, так и в Саудовской Аравии, это займет какое то время. «Я думаю, речь идет о нескольких месяцах, как максимум. <...> Ну, нужно набраться терпения, немножко подождать. Скоро оно вступит в силу официально», — сказал он.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Политика
Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев допускал, что безвизовый режим между странами заработает конце февраля — начале марта. Глава Минпромторга Антон Алиханов приводил иные сроки — вторая половина 2026 года.

По данным АТОР, Саудовская Аравия по итогам 2025 года впервые в истории заняла второе место по въездному турпотоку в Россию: страну с туристическими целями посетили 74,9 тыс. подданных королевства, что на 35,8% больше, чем годом ранее. В 2024 году Саудовская Аравия занимала шестое место. В первые девять месяцев 2025 года королевство посетили около 35 тыс. россиян, сообщил Козлов.

«Очень позитивная динамика», — охарактеризовал посол рост турпотока, отметив, что «перелом» наступил в 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу. Матчи и меровприятия в рамках ЧМ посетили около 10 тыс. саудовцев, добавил он.

Говоря о расширении авиасообщения между странами, Козлов напомнил, что саудовский авиаперевозчик Flynas с прошлого августа выполняет прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой, а в декабре были открыты рейсы Москва — Джидда. Компания сообщала, что в 2026 году собирается запустить рейсы в Санкт-Петербург. Среди российских авиакомпаний о начале полетов в Саудовскую Аравию объявлял «Азимут».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Илья Доронов
Саудовская Аравия визы турпоток посол
Материалы по теме
Часть застрявших в Йемене россиян вылетели в Саудовскую Аравию
Общество
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
Политика
Правительство России одобрило проект безвиза с Саудовской Аравией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
В Петербурге завели дело о хищении в Федерации хоккея Ленобласти Общество, 08:36
От хайпа к жесткому расчету: куда компании потратят IТ-бюджеты в 2026-мПодписка на РБК, 08:31
Первый россиянин на Олимпиаде-2026. Что важно знать о Никите Филиппове Спорт, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией Политика, 08:25
Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией Политика, 08:16
Губернатор сообщил, что в Пермском крае школьник ранил ножом сверстника Общество, 08:06
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
России спрогнозировали медаль. Чего ждать от россиян в 14-й день Игр Спорт, 08:05
«Не приноси мне проблемы»: когда мантры менеджеров действительно работаютПодписка на РБК, 08:05
Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН Политика, 08:05
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих Политика, 08:04
Как компании теряют миллиарды из-за иллюзии единства. Разбираем примеры Образование, 08:02
Импорт вина показал за последние годы рекордное падение Вино, 08:00
Рост «Яндекса» замедлился. Что будет с компанией и ее акциямиПодписка на РБК, 08:00