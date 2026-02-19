В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели
Нормы об эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега во дворах, на спецстоянку утверждаются на уровне муниципалитета, сейчас эвакуация возможна при неправильной парковке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Подмосковье эвакуатор приедет в случае, если автомобиль перекрывает подъезд к контейнерной площадке и стоит в зоне знаков «стоянка запрещена», говорится в сообщении. Разрешение о эвакуации машин, создающих препятствие дворникам при расчистке территорий от снега, принимают муниципалитеты.
В марте 2022 года Московская областная дума внесла правки в закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
В частности, в новой редакции говорится, что «в случае размещения транспортного средства способом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории муниципальных образований, перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления. Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его владельца».
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил ранее, что в связи с серьезной активностью балканского циклона в Москве и Подмосковье 19 февраля идут снегопады. На сайте Гидрометцентра говорится, что жители Москвы и области в четверг столкнутся с гололедицей и снежными заносами.
