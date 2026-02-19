В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели

Фото: Андрей Любимов / РБК

Нормы об эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега во дворах, на спецстоянку утверждаются на уровне муниципалитета, сейчас эвакуация возможна при неправильной парковке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье эвакуатор приедет в случае, если автомобиль перекрывает подъезд к контейнерной площадке и стоит в зоне знаков «стоянка запрещена», говорится в сообщении. Разрешение о эвакуации машин, создающих препятствие дворникам при расчистке территорий от снега, принимают муниципалитеты.

В марте 2022 года Московская областная дума внесла правки в закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

В частности, в новой редакции говорится, что «в случае размещения транспортного средства способом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории муниципальных образований, перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления. Перемещение транспортного средства осуществляется бесплатно для его владельца».

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил ранее, что в связи с серьезной активностью балканского циклона в Москве и Подмосковье 19 февраля идут снегопады. На сайте Гидрометцентра говорится, что жители Москвы и области в четверг столкнутся с гололедицей и снежными заносами.