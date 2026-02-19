ФСИН задержала основателей террористической ячейки в колонии в Забайкалье

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний совместно с Федеральной службой безопасности пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки (запрещена в России), действовавшей в одной из колоний Забайкальского края. Об этом РБК сообщило пресс-бюро ФСИН.

Ячейку запрещенной в России организации создали семь осужденных, отбывающих сроки в исправительной колонии № 7 УФСИН России по Забайкальскому краю. Цель — пропаганда идеологии. Все семеро задержаны.

Кроме того, сотрудники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия на территории Дагестана, Забайкальского, Краснодарского краев и Волгоградской области, в результате чего были задержаны «организаторы и основные участники ячейки», говорится в сообщении.

Следователи в Забайкальском крае возбудили и расследуют дела:

по ч. 1 ст. 205.4 Уголовного кодекса России — организация террористического сообщества и участие в нем;

в отношении организаторов дополнительно по ч. 1.1 ст. 205.1 УК — содействие террористической деятельности.

Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее в феврале ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух предполагаемых участников запрещенной в России террористической организации. По данным спецслужбы, они вербовали местных мусульман и распространяли идеологию «всемирного халифата». Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители с информацией о деятельности организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации).