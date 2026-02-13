ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в запрещенную организацию
ФСБ задержала в Крыму двух участников запрещенной в России террористической организации, сообщает Центр общественных связей службы.
По данным силовиков, мужчины занимались вербовкой среди местных мусульман: проводили систематическую работу по распространению террористической идеологии, обучая новобранцев доктрине «всемирного халифата».
Во время обысков у подозреваемых были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители с информацией о методах деятельности террористов.
Возбуждено уголовное дело по статьям об организации и участии в террористической деятельности (ч. 1, 2 ст. 205.5 УК; наказание — до 20 лет лишения свободы). Расследование ведет Управление ФСБ по Крыму и Севастополю.
