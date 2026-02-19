 Перейти к основному контенту
В Петербурге завели дело о хищении в Федерации хоккея Ленобласти

Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбудили дело о хищении более 1 млн руб. в Федерации хоккея Ленинградской области, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник уточнил, что по делу работает полицейское следствие.

По данным «Фонтанки», следствие считает, что участники преступной схемы могли выводить деньги через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры. Схема действовала около четырех лет — с января 2022 года по ноябрь 2025 года.

Общая сумма выведенных денег превышает 1 млн руб.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество в особо крупном размере. Максимальная санкция — десять лет колонии со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Бывший президент FESCO стал обвиняемым по делу о хищении 885 млн руб.
Бизнес
Аркадий Коростелев

В ноябре петербургские следователи возбудили дело против четырех сотрудников ГКУ «Жилищное агентство Невского района» по статьям об участии в преступном сообществе и мошенничестве. По версии следствия, с 2023 года они фиктивно трудоустроили не менее 62 человек и похитили свыше 70 млн руб. Кроме того, через подконтрольную охранную фирму были заключены фиктивные контракты на 3 млн руб. Следствие связывает группу и с эпизодами организации незаконной миграции.

