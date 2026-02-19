В США при сходе лавины в горах Калифорнии погибли восемь лыжников

Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, сообщает Reuters. По данным местных властей, это самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет.

Эвакуация тел лыжников — семи женщин и двоих мужчин в возрасте от 30 до 55 лет — была отложена из-за погодных условий. Еще один участник группы числится пропавшим без вести и, отмечает агентство, считается погибшим. Один пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

17 февраля лавина размером с футбольное накрыла группу из 15 лыжников, в которую вошли четыре гида и 11 туристов. Все они возвращались после трехдневного маршрута в условиях сильного снегопада. Поисково-спасательная операция велась в «крайне опасных условиях».

Шесть человек были спасены. Они укрылись во временном убежище и передали координаты спасателям с помощью аварийных маяков и текстовых сообщений. Среди выживших — один из гидов.