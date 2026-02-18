Десять лыжников пропали без вести из-за лавины на севере Калифорнии

Фото: Bob Strong / Reuters

Группа из 16 лыжников, в которую вошли четыре гида и 12 туристов, попала под лавину на севере Калифорнии. Судьба десяти из них остается неизвестной. Поисково-спасательная операция в «крайне опасных условиях» продолжается, сообщает ABC News со ссылкой на полицию Невады.

Лавина сошла в полдень по местному времени в районе Касл-Пик в Сьерра-Неваде. Шесть человек выжили и ожидали спасателей на месте схода лавины. Они укрылись под брезентом в лесу. Трое получили травмы, из-за которых не могут встать на лыжи.

За последние 36 часов в районе выпало до 91 см снега, он продолжил идти во время поисковых работ. Лавина сошла возле домиков у озера Фрог, где с воскресенья, 16 февраля, жили лыжники. В момент схода лавины они возвращались к началу тропы после трехдневного путешествия.

«Естественные лавины вероятны; а лавины, вызванные людьми, достаточно большие, чтобы похоронить или ранить людей, крайне вероятны», — сообщили в Центре лавин Сьерра-Невады. Из-за сильного снега видимость в районе снижена.

28 января стало известно о гибели как минимум 51 человека из-за мощной снежной бури в США. На территории от Арканзаса до Новой Англии выпало не менее 30 см снега. В Питтсбурге количество осадков превысило 50 см, возникли проблемы с электроснабжением. Больше всего пострадал штат Теннесси. Кроме того, было отменено около 2,2 тыс. рейсов.