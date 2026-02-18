 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Десять лыжников пропали без вести из-за лавины на севере Калифорнии

ABC News: десять лыжников пропали без вести из-за лавины на севере Калифорнии
Фото: Bob Strong / Reuters
Фото: Bob Strong / Reuters

Группа из 16 лыжников, в которую вошли четыре гида и 12 туристов, попала под лавину на севере Калифорнии. Судьба десяти из них остается неизвестной. Поисково-спасательная операция в «крайне опасных условиях» продолжается, сообщает ABC News со ссылкой на полицию Невады.

Лавина сошла в полдень по местному времени в районе Касл-Пик в Сьерра-Неваде. Шесть человек выжили и ожидали спасателей на месте схода лавины. Они укрылись под брезентом в лесу. Трое получили травмы, из-за которых не могут встать на лыжи.

Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

За последние 36 часов в районе выпало до 91 см снега, он продолжил идти во время поисковых работ. Лавина сошла возле домиков у озера Фрог, где с воскресенья, 16 февраля, жили лыжники. В момент схода лавины они возвращались к началу тропы после трехдневного путешествия.

«Естественные лавины вероятны; а лавины, вызванные людьми, достаточно большие, чтобы похоронить или ранить людей, крайне вероятны», — сообщили в Центре лавин Сьерра-Невады. Из-за сильного снега видимость в районе снижена.

28 января стало известно о гибели как минимум 51 человека из-за мощной снежной бури в США. На территории от Арканзаса до Новой Англии выпало не менее 30 см снега. В Питтсбурге количество осадков превысило 50 см, возникли проблемы с электроснабжением. Больше всего пострадал штат Теннесси. Кроме того, было отменено около 2,2 тыс. рейсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
лавина снежная лавина снег Калифорния лыжники
Материалы по теме
Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада
Общество
Пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» после ДТП из-за снегопада
Общество
Часть школьников в Курской области переведут на удаленку из-за снегопада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
На фоне январских морозов россияне стали чаще ходить в баню Общество, 09:31
Как сохранить ПО в реестре российского софта: 3 сценария для бизнесаПодписка на РБК, 09:30
В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову Политика, 09:24
Perplexity отказалась от рекламы в нейросети Технологии и медиа, 09:20
Десять лыжников пропали без вести из-за лавины на севере Калифорнии Общество, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Спрос на новостройки Подмосковья за месяц упал на 44% Недвижимость, 09:15
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение» Политика, 09:14
Ставка на «своих»: чем рискует руководитель, собирая команду из знакомыхПодписка на РБК, 09:07
Владелец А1 рассказал о знакомстве и начале работы с Михаилом Фридманом Бизнес, 09:04
Вклады россиян в банках за рубежом сократились впервые за семь летПодписка на РБК, 09:01
FT узнала о возможной отставке главы ЕЦБ раньше срока Политика, 08:59
От J.C. Penney до Nike: как бренды запускали провальные проекты изменений Образование, 08:51
Как прошел первый день переговоров по Украине и кто там появился. Главное Политика, 08:49