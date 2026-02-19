Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска

Юрист Валерий Еременко, представляющий ОАО «Верхнебаканский цементный завод», не стал комментировать решение Генпрокуратура об отзыве иска об изъятии заводов «Новоросцемента» в доход государства

«Мы не комментируем дело, это наша общая позиция», — сказал он РБК.

Накануне, 18 февраля, ведомство подало в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска об изъятии в доход государства активов «Новоросцемента».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии цементного холдинга «Новоросцемент», так как его конечный бенефициар — бизнесмен Лев Кветной — имеет гражданства Израиля и Кипра. Собеседники уточнили, что в ходе проверки ведомство выяснило, что над группой компаний «Новоросцемент» и входящим в нее Верхнебаканский цементный завод был установлен иностранный контроль. При этом ФАС и правкомиссия по контролю иностранных инвестиций не были уведомлены об иностранном гражданстве Кветного.

Генпрокуратура указала, что до осени 2019 года акции «Новоросцемента» принадлежали кипрской Chevre Investments Limited, а 100% акций Верхнебаканского цементного завода — Nortox Investments Limited.

В сентябре 2019 года эти компании, а также Кветной и Надежда Анисимова создали АО «Актуальные инвестиции», в которое были внесены все акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода. В результате акции стратегических обществ перешли к «Актуальным инвестициям», акционерами которой стали иностранные компании, Кветной и Анисимова.

В иске Генпрокуратуры также говорилось, что после получения контроля Кветной завышал цены на продукцию в Южном федеральном округе и выводил доходы за рубеж, в том числе на счета в Швейцарии.

Ведомство просило признать недействительными сделки с акциями, совершенные с 2019 года, и передать акции «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода в доход государства.