Общество⁠,
В глубоких водах Антарктики впервые засняли огромную акулу

Австралийские ученые впервые зафиксировали появление акулы в ледяных водах Антарктики на глубине около 490 м, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на исследователей из Центра глубоководных исследований Миндеру при Университете Западной Австралии.

Акула длиной от 3 до 4 м попала в объектив глубоководной камеры, установленной на морском дне, у Южных Шетландских островов на глубине около 490 м. Температура воды в этом слое составляет +1,27 °C. По словам исследователя Алана Джеймисона, до этого момента среди ученых существовало негласное правило: в Антарктиде акул не бывает.

«Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул. И это даже не маленькая особь. Это настоящий трофей. Такие штуки — настоящие танки», — сказал он.

Общество

Ранее считалось, что акулы не могут выжить в таких суровых условиях. Однако обнаруженная особь (предположительно, полярная или сонная акула) чувствовала себя комфортно.

Ученые предполагают, что небольшая популяция хищников обитает на той же глубине. Акулы питаются останками китов и гигантских кальмаров. Биолог-эколог Питер Кайн отметил, что глобальное потепление потенциально может заставлять акул мигрировать дальше на юг, однако данных для окончательных выводов информации пока недостаточно.

Ранее ученые из Хельсинки рассказали, что колонии пингвинов в Антарктиде способны уменьшить действие глобального потепления, поскольку их экскременты выделяют аммиак, способствующий образованию облаков.

Анастасия Карева
акула Антарктида Арктика съемка
