Общество⁠,
0

Вытрезвители в Подмосковье предложили открыть на базе больниц

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В Подмосковье планируют на базе медицинских учреждений открыть пункты оказания помощи людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства Московской области.

Инициатива предусматривает внесение изменений в закон «О здравоохранении Московской области». Проект был опубликован 12 февраля.

Согласно тексту документа, в медицинских учреждениях планируют ввести услуги по оказанию помощи людям, находящимся в алкогольном, наркотическом опьянении или ином токсическом опьянении. «Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев (цитата по ТАСС).

Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект на заседании, которое запланировано на 19 февраля.

В Госдуме оценили идею отменить продажу алкоголя в выходные
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2021 году после принятия соответствующего закона Минздрав пояснил, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только в тех случаях, если они находятся в бессознательном состоянии.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
вытрезвители Московская область Московская областная дума законопроект
