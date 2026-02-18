Вытрезвители в Подмосковье предложили открыть на базе больниц
В Подмосковье планируют на базе медицинских учреждений открыть пункты оказания помощи людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правительства Московской области.
Инициатива предусматривает внесение изменений в закон «О здравоохранении Московской области». Проект был опубликован 12 февраля.
Согласно тексту документа, в медицинских учреждениях планируют ввести услуги по оказанию помощи людям, находящимся в алкогольном, наркотическом опьянении или ином токсическом опьянении. «Строительство отдельных зданий и помещений не предполагается», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев (цитата по ТАСС).
Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект на заседании, которое запланировано на 19 февраля.
В 2021 году после принятия соответствующего закона Минздрав пояснил, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только в тех случаях, если они находятся в бессознательном состоянии.
«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении.
