Политика⁠,
0

Захарова фразой «кто гаже кого назовет» оценила слова Рютте про улитку

Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

В своей риторике Россия могла бы опуститься до уровня западных лидеров, но оставит Запад там в одиночестве, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. Запись доступна на сайте внешнеполитического ведомства.

Так дипломат прокомментировала критику в адрес России, прозвучавшую в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте садовой улиткой нас называл. Вот это уровень! Можно было бы скатиться до этого же уровня, но мне хочется оставить их там, на этом дне, в одиночестве», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что действия западных политиков в адрес России сопровождаются «бесконечными обзываниями, унижениями, оскорблениями и агрессивной болезненной риторикой».

Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину
Политика
Виктор Орбан

Ранее в Мюнхене Рютте сравнил скорость продвижения армии России в ходе спецоперации со скоростью «садовой улитки».

По словам генсека НАТО, союзники увеличивают финансирование поддержки Киева, однако этого недостаточно для покрытия всех потребностей.

Рютте уточнил, что Украине по-прежнему требуются дополнительные перехватчики и боеприпасы, чтобы сохранять устойчивость в боевых действиях. Он также призвал продолжать укреплять возможности Киева, подчеркнув, что Украина, по его оценке, эффективно использует предоставляемую помощь.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

Марк Рютте

Мария Захарова МИД Россия Марк Рютте
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
