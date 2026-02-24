 Перейти к основному контенту
Началась сокращенная рабочая неделя

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
После трехдневных выходных у россиян началась сокращенная рабочая неделя. Она продлится четыре дня — с 24 по 28 февраля, следует из производственного календаря на 2026 год.

День защитника Отечества выпал в этом году на понедельник. Благодаря этому россияне отдыхали три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

Следующие трехдневные выходные ожидаются 7–9 марта, так как Международный женский день, 8 Марта, выпадает на воскресенье. Рабочая неделя снова будет четырехдневной — с 10 по 13 марта.

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году
Помимо февраля и марта, в 2026 году россияне будут отдыхать три дня подряд 1–3 мая (Международный день труда), 9–11 мая (День Победы) и 12–14 июня (День России). Соответственно, четырехдневные рабочие недели будут 27–30 апреля, 12–15 мая и 8–11 июня.

Выходными также станут 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря (Новый год). Соответственно, в ноябре рабочая неделя разделится на две части и продлится четыре дня. А в последнюю неделю декабря предстоит работать три дня.

Авторы
Теги
Александр Корчуганов
работа график работы трудоустройство
