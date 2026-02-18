Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Совет Федерации одобрил закон о прямой ответственности губернаторов за проведение детской оздоровительной кампании в регионах. Кроме того, Совфед проголосовал за повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха. Голосование проходило на пленарном заседании Совета Федерации.

Документ на рассмотрение внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов. Изменения внесут в статью закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Накануне за принятие закона во втором и третьем чтениях проголосовали депутаты Госдумы.

Ранее стало известно, что стоимость путевки в детский лагерь Анапы увеличилась на 10% относительно прошлого года. Теперь поездка туда обойдется в 75 тыс. руб. без учета проезда.

В Крыму, Сочи, Туапсе, Геленджике и на курортах Азовского побережья стоимость путевки в 2026 году выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что цены могут варьироваться в зависимости от особенностей программ, инфраструктуры конкретных лагерей.