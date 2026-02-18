Совфед одобрил закон об ответственности губернаторов за детский отдых
Совет Федерации одобрил закон о прямой ответственности губернаторов за проведение детской оздоровительной кампании в регионах. Кроме того, Совфед проголосовал за повышение статуса региональных межведомственных комиссий по вопросам организации детского отдыха. Голосование проходило на пленарном заседании Совета Федерации.
Документ на рассмотрение внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов. Изменения внесут в статью закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Накануне за принятие закона во втором и третьем чтениях проголосовали депутаты Госдумы.
Ранее стало известно, что стоимость путевки в детский лагерь Анапы увеличилась на 10% относительно прошлого года. Теперь поездка туда обойдется в 75 тыс. руб. без учета проезда.
В Крыму, Сочи, Туапсе, Геленджике и на курортах Азовского побережья стоимость путевки в 2026 году выросла примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что цены могут варьироваться в зависимости от особенностей программ, инфраструктуры конкретных лагерей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США