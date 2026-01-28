 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Совфед принял закон о сносе ларьков на частной земле

Сюжет
Новые законы в России
Нестационарные торговые объекты должны быть включены в муниципальную схему размещения и соответствовать определенному архитектурному облику. Также в законе появилось понятие «мобильный торговый объект», к которым отнесли автолавки
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Совет Федерации утвердил закон, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Согласно поправкам, такие объекты нельзя будет устанавливать где угодно, а только в местах, согласованных с органами местного самоуправления.

Закон вводит новый термин «мобильный торговый объект» — это НТО, представляющий собой транспортное средство, например автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в конкретной локации.

«Что касается мобильной торговли, это тоже относилось к полномочиям субъекта федерации, а теперь закреплено законом, потому что лоббисты пытались продвинуть другую философию. Сейчас все точки расставлены», — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Новая редакция закона закрепляет обязательную регистрацию НТО в муниципальном образовании, и теперь органы местного самоуправления получат дополнительные инструменты, чтобы регулировать размещение объектов на частных участках земли. К примеру, они смогут запрещать или ограничивать установку палаток рядом с памятниками, в исторических районах и зеленых зонах отдыха для сохранения облика города.

Кроме того, документ расширяет круг лиц, которые могут торговать в нестационарных объектах на частных землях: помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подавать заявления на включение НТО в схему размещения получили самозанятые. НТО крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, напротив, были освобождены от требований о включении в схему.

Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. В пояснительной записке они указали, что недостаточность полномочий субъектов приводит к тому, что многие НТО «являются источником социальной напряженности и причиной нарушения миграционного законодательства». «При этом законные меры воздействия для устранения нарушений ограничены и не всегда результативны», — говорится в записке.

В случае подписания закона президентом новые правила размещения торговых точек вступят в силу 1 сентября 2026 года. Владельцам уже существующих НТО предоставят три месяца на подачу заявлений. В течение этого периода они смогут торговать без включения в утвержденные муниципалитетом схемы размещения.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Совет Федерации ларьки законы Валентина Матвиенко
