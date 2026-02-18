Глава МЧС заявил о провокациях ВСУ, осложняющих борьбу с пожарами
Обстрелы и провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложняют реагирование МЧС России на пожары и паводки в новых и приграничных регионах. Об этом глава ведомства Александр Куренков заявил на заседании Совета Федерации.
«Наличие большого количества неразорвавшихся боеприпасов <...> существенно осложняет как проведение превентивных работ, так и реагирование на пожары и паводки», — сказал министр.
Куренков также отметил, что пожарные автомобили и спасательная техника часто становятся целью террористических атак.
Ранее министр сообщил, что в МЧС начали проработку вопроса о привлечении призывников для комплектования пожарных подразделений. По его словам, инициатива уже согласована с Минобороны. Куренков подчеркнул, что одной из проблем МЧС служит отток кадров из реагирующих подразделений из-за низких зарплат.
