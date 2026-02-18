Минюст внес в список нежелательных международную ассоциацию «Мемориал»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст России расширил список организаций, деятельность которых запрещена в стране, в него попали швейцарская International Memorial Association, связанная с международными проектами движения «Мемориал» (внесен в список иноагентов) по исследованию репрессий, а также немецкая НКО «Будущее. Мемориал».

В реестре оказался и проект «Арктида» — это российская НКО, занимающаяся проблемами российской Арктики.

Кроме того, в список включены британский аналитический центр The Henry Jackson Society, выпускающий материалы по вопросам безопасности и внешней политики, японское агентство международной помощи Japan International Cooperation Agency (JICA) и грузинская НКО «Гражданская идея» (Civic Initiative for Democratic and Euro-Atlantic Choice), продвигающая евроатлантическую интеграцию.

Власти России считают нежелательными организации, деятельность которых представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности страны. По состоянию на 18 февраля в перечень Минюста включено 335 организаций.