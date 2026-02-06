Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр лиц, признанных иностранными агентами. Список пополнили четыре человека и две организации, полный реестр размещен на сайте ведомства.
Список пополнили:
- политики Денис Билунов, Игорь Драндин и Максим Иванцов;
- журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Полина Милушкова;
- интернет-проект «Континент»;
- сообщество Frame.
Всего в реестре к этому дню 1144 строки.
Признанные иноагентами принимали участие в создании и распространении материалов лиц, уже внесенных в перечень, распространяли сообщения нежелательных организаций и недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, говорится в сообщении Минюста.
Также они выступали против военной операции на Украине. Милушкова и сообщество Frame распространяли недостоверные сведения о Вооруженных силах.
В Минюсте отметили, что Билунов, Драндин, Иванцов и Милушкова постоянно проживают за рубежом. Владельцем же «Континента» является медиагруппа, базирующаяся за пределами России, а авторы проекта внесены в реестр иноагентов, добавили там.
Материал дополняется.
