Политика⁠,
0

Минюст расширил реестр иноагентов

Денис Билунов ( архивное фото )
Денис Билунов ( архивное фото ) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Минюст расширил реестр лиц, признанных иностранными агентами. Список пополнили четыре человека и две организации, полный реестр размещен на сайте ведомства.

Список пополнили:

  • политики Денис Билунов, Игорь Драндин и Максим Иванцов;
  • журналистка «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Полина Милушкова;
  • интернет-проект «Континент»;
  • сообщество Frame.

Всего в реестре к этому дню 1144 строки.

Минюст признал иноагентом переводчика академика Сахарова
Политика
Александр Гольдфарб

Признанные иноагентами принимали участие в создании и распространении материалов лиц, уже внесенных в перечень, распространяли сообщения нежелательных организаций и недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, говорится в сообщении Минюста.

Также они выступали против военной операции на Украине. Милушкова и сообщество Frame распространяли недостоверные сведения о Вооруженных силах.

В Минюсте отметили, что Билунов, Драндин, Иванцов и Милушкова постоянно проживают за рубежом. Владельцем же «Континента» является медиагруппа, базирующаяся за пределами России, а авторы проекта внесены в реестр иноагентов, добавили там.

Материал дополняется.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
