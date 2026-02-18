Появилось видео приезда российской делегации на второй день переговоров в Женеве

Приезд российской делегации на второй день переговоров в Женеве. Видео

Video

Российская делегация приехала на место переговоров в Женеве. На кадрах видно, как к отелю подъезжает кортеж автомобилей с сопровождением полиции.

В среду, 18 февраля, пройдет второй день переговоров.