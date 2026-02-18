 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Российская делегация в Женеве приехала на переговорную площадку

Сюжет
Переговоры России и Украины

Российская делегация в Женеве приехала на переговорную площадку
Video

Делегация России на переговорах в Женеве приехала на переговорную площадку — в отель InterContinental, передает МИД России.

Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров
Политика

В Женеве 18 февраля — второй день переговоров между Россией, Украиной и США. Встреча пройдет в закрытом формате.

Глава российской переговорной группы — помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. До этого он возглавлял переговорную группу России в Стамбуле.

В Кремле заявляли, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем во время предыдущих встреч. Два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23–24 января.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Женева переговоры Владимир Мединский российская делегация Военная операция на Украине
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
