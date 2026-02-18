Посол рассказал, что спасенным из Таиланда россиянам не грозит суд
Россиянам, освобожденных из мошеннических колл-центров, расположенных на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, в Таиланде не грозит судебное преследование, и им после возвращения на Родину не запрещен въезд в Таиланд. Об сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, передает «РИА Новости».
«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — сказал Тимохин.
В вызволении россиян из колл-центра участвовали также власти Таиланда и Мьянмы.
Тимохин подчеркнул, что у дипломатов «сложился достаточно эффективный» и алгоритм взаимодействия по вызволению россиян из мошеннических колл-центров.
В начале февраля дипмиссия России в Таиланде сообщила об освобождении россиянки из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали. Девушку завербовали через «онлайн-собеседование», пригласили в Бангкок, а затем незаконно переправили в Мьянму в обход пограничного контроля.
В операции по освобождению участвовали правоохранительные органы Таиланда и Мьянмы, а также дипломаты двух стран. После освобождения девушку поместили в миграционный центр в Мьявади, а 3 февраля передали Таиланду для дальнейшего возвращения в Россию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой