Политика⁠,
Посол рассказал, что спасенным из Таиланда россиянам не грозит суд

Посол России в Таиланде: спасенным россиянам дали статус жертв торговли людьми

Россиянам, освобожденных из мошеннических колл-центров, расположенных на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, в Таиланде не грозит судебное преследование, и им после возвращения на Родину не запрещен въезд в Таиланд. Об сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, передает «РИА Новости».

«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — сказал Тимохин.

В вызволении россиян из колл-центра участвовали также власти Таиланда и Мьянмы.

Тимохин подчеркнул, что у дипломатов «сложился достаточно эффективный» и алгоритм взаимодействия по вызволению россиян из мошеннических колл-центров.

Общество
Фото:Посольство России в Королевстве Таиланд

В начале февраля дипмиссия России в Таиланде сообщила об освобождении россиянки из мошеннического call-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали. Девушку завербовали через «онлайн-собеседование», пригласили в Бангкок, а затем незаконно переправили в Мьянму в обход пограничного контроля.

В операции по освобождению участвовали правоохранительные органы Таиланда и Мьянмы, а также дипломаты двух стран. После освобождения девушку поместили в миграционный центр в Мьявади, а 3 февраля передали Таиланду для дальнейшего возвращения в Россию.

Софья Полковникова
Таиланд россияне Мьянма мошенники
