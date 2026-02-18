 Перейти к основному контенту
0

Berliner Zeitung рассказала о хаосе в день старта саммита по ИИ в Индии

Первый день саммита по искусственному интеллекту в Индии был омрачен серьезными организационными проблемами, включая долгие часы ожидания и безопасность. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Издание ссылается на жалобы участников и стартаперов в соцсетях. Например, основатель стартапа NeoSapiens Дхананджай Ядав заявил, что продукты с его стенда были украдены в зоне с высоким уровнем безопасности. По данным Times of India, проверка безопасности в пиковые часы занимала до 45 минут. Система доступа на основе ИИ DigiYatra, работающая с распознаванием лиц и QR-кодами, в первый день не справлялась с примерно 70 тыс. посетителей.

Какие военные проекты Макрон предложит Моди во время визита в Индию
Политика
Эмманюэль Макрон с супругой Брижит

Саммит по вопросам искусственного интеллекта стартовал 16 февраля. Индия стала четвертой страной, которая проводит такое международное мероприятие.

Саммит продлится пять дней, участвуют более 100 стран, ожидается присутствие таких технологических лидеров, как глава OpenAI Сэм Альтман и CEO Alphabet Сундар Пичай, а также лидеров более 20 государств.

Софья Полковникова
Индия саммит искусственный интеллект
