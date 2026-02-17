 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Какие военные проекты Макрон предложит Моди во время визита в Индию

Лидеры двух стран обсудят ИИ, поставки истребителей и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе
Эмманюэль Макрон отправляется в Индию с трехдневным визитом, чтобы обсудить сотрудничество в сфере ИИ и многомиллиардные оборонные контракты. Подробнее — в статье РБК
Эмманюэль Макрон с супругой Брижит
Эмманюэль Макрон с супругой Брижит (Фото: Ludovic Marin / Getty Images)

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон начинает визит в Индию. Он осуществляется по приглашению премьера Нарендры Моди и станет уже четвертой поездкой в эту страну с момента вступления французского лидера в должность. Стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в соответствии с «дорожной картой» «Горизонт 2047», принятой в 2023 году в ходе визита Моди во Францию.

Переговоры пройдут в Мумбае, там же запланирована церемония открытия перекрестного Года инноваций Индия — Франция, который пройдет в течение 2026 года в обеих странах. Всего президент Франции пробудет в республике три дня и завершит свой визит участием в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact Summit & Expo) в Нью-Дели.

Поездка Макрона происходит на фоне укрепления связей Нью-Дели с европейскими государствами. 27 января Индия и ЕС в рамках двустороннего саммита объявили о заключении соглашения о свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA), которое получило название «матерь всех сделок». В Брюсселе ожидают, что оно позволит удвоить экспорт товаров в Индию к 2032 году за счет полной отмены или снижения тарифов на поставляемую в нее европейскую продукцию. Почти весь индийский экспорт в ЕС (99,5% от стоимости) также получит льготы: пошлины на него будут снижены или полностью отменены для 97% товарных категорий. Стороны согласовали двусторонний защитный механизм, который позволит временно приостановить действие торговых льгот, если они негативно повлияют на производителей в Индии или ЕС.

Зачем Франция и Индия налаживают сотрудничество в сфере ИИ

Саммит по вопросам искусственного интеллекта стартует 16 февраля и продлится пять дней. Помимо Макрона в нем примут участие около 20 мировых лидеров, включая президента Бразилии Лулу да Силву, премьера Испании Педро Санчеса и президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке. «Для нас огромная гордость, что люди со всего мира приезжают в Индию на саммит India AI Impact Summit. Это также демонстрирует потенциал нашей молодежи. Это событие является еще одним доказательством, что наша страна быстро развивается в области науки и техники и вносит важный вклад в глобальное развитие», — написал Моди в соцсети X в день открытия.

Индия стала четвертой страной, которая проводит международный саммит по вопросам искусственного интеллекта. Первый прошел в 2023 году в Великобритании, участвовавшие в нем представители 28 стран сосредоточились на определении глобальных рисков использования ИИ-инструментов и в результате приняли так называемую Декларацию Блетчли. В 2024 году председательство взяла на себя Южная Корея, а в 2025-м — Франция, а Индия выступила в роли сопредседателя. Со временем формат встречи трансформировался от экспертно-правительственного к более широкому, с участием представителей бизнеса и гражданского общества.

На прошлогоднем саммите во Франции, помимо вопросов безопасности, обсуждалась также реальная роль ИИ-инструментов в обществе и экономике. В ходе дискуссии обнаружились разногласия в вопросах регулирования ИИ, и в итоге Парижскую декларацию отказались подписывать Великобритания и США. На форуме американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские власти за «чрезмерное регулирование» ИИ и модерацию контента на интернет-платформах. И намекнул на риски сотрудничества в сфере ИИ с «авторитарными режимами», подразумевая Китай.

На приуроченной к саммиту в Нью-Дели выставке India AI Impact Expo французы намерены возвести самый большой павильон — площадью более 400 кв. м, где разместятся экспозиции почти 30 компаний, вовлеченных в сферу инновационных технологий, включая TotalEnergies, Safran.AI и Schneider Electric (всего в сопровождающую Макрона делегацию входят представители более чем 110 французских фирм).

Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы
Политика
Дональд Трамп

Журналисты французской La Tribune отмечают, что франко-индийское партнерство основано на двух общих принципах: стратегической автономии и неприятии мира, в котором доминируют Китай и Соединенные Штаты. «Такая страна, как Франция, которая поддерживает идею «третьего пути», может быть привлекательна только для Индии, ревностно оберегающей свою независимость», — утверждал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своей книге, опубликованной в 2024 году. Как отмечает издание, процесс сближения ускорило возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который усилил раскол между Европой и США, а также запустил тарифные войны, в том числе против Индии.

В сфере технологий Париж также намерен добиться независимости. «Это безумие — жить в мире, где крупные технологические игроки происходят только из Китая и США. Нам нужно гораздо больше крупных европейских игроков», — заявил французский лидер в интервью CNBC в 2024 году. На парижском форуме по ИИ Макрон отметил, что верит в возможность «совместной работы в открытом мире, независимо от геополитической обстановки, то есть работы с США, Китаем, Индией и всем миром».

Индия же стремится приобрести новых партнеров в области добычи и переработки редкоземельных металлов. В диверсификации их поставок, осуществляемых преимущественно из Китая, заинтересован и Париж. Как отмечает India Times, сейчас индийские власти ведут соответствующие переговоры с Францией, Бразилией, Канадой и Нидерландами. Основное внимание будет уделено поставкам редкоземельных металлов, а также лития, причем Индия хотела бы получить доступ к технологиям переработки минералов. «Учитывая характер доверия, которое нас связывает, и отношения, которые сложились между Индией и Францией, вполне естественно, что мы будем стремиться к сотрудничеству в области критически важных полезных ископаемых», — заявил накануне визита Макрона бывший посол Индии во Франции Джавед Ашраф.

Как Индия и Франция развивают оборонное сотрудничество

В фокусе переговоров, как ожидается, будет и оборонное сотрудничество. 17 февраля в Бангалоре пройдет ежегодный диалог между Индией и Францией на уровне министров обороны — Раджнатха Сингха и Катрин Вотран. В индийском военном ведомстве сообщили, что встреча должна охватить весь спектр взаимодействия, но акцент будет сделан на оборонную промышленность. Стороны планируют продлить базовое оборонное соглашение на десять лет, подписать меморандум о создании совместного предприятия по производству управляемых авиабомб Hammer (разработаны компанией Safran) и объявить об обмене офицерами в сухопутных структурах двух стран. Министры примут участие в запуске линии финальной сборки легкого вертолета H125 на совместном предприятии Airbus и Tata в Вемагале. Это первый вертолет, который будут собирать в Индии в рамках программы Make in India. Моди и Макрон присоединятся к церемонии запуска онлайн.

В преддверии визита французского президента индийский Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил выделение 3,6 трлн рупий (около $40 млрд) на закупку вооружений, среди которых и 114 французских истребителей Rafale. Эта сделка станет одной из крупнейших для производящей их компании Dassault. Нью-Дели уже заключил два контракта с Dassault Aviation на поставку 62 самолетов Rafale: 36 для ВВС в 2016 году и 26 для ВМС в апреле 2025-го, что сделало Индию крупнейшим импортером французских истребителей. Ожидается, что с учетом новой сделки общий парк этих машин в индийских ВВС и ВМС может достичь 176 штук. По данным La Tribune, в Нью-Дели также рассматривают возможность приобретения еще 31 истребителя для ВМС, в таком случае на вооружении индийского флота окажется 57 Rafale, что больше, чем у французского.

В сентябре 2025 года ВВС Индии сняли с вооружения советские МиГ-21, находившиеся в эксплуатации несколько десятков лет. Как отмечает Reuters, другие самолеты старых моделей — МиГ-29, англо-французский Jaguar и французский Mirage 2000 — также планируется списать в ближайшие годы. Агентство также связывает модернизацию Вооруженных сил Индии с возросшей напряженностью в отношениях с соседями по региону, в том числе Пакистаном.

ВМС Пакистана провели испытания ПВО в Аравийском море
Политика

Дели делает ставку на локализацию производства: из 114 новых Rafale 96 планируется выпустить в Индии с долей местных комплектующих до 60%. В середине февраля компания Safran заявила о готовности открыть в Индии линию сборки двигателей M88, которыми оснащаются Rafale, и закупать компоненты у местных поставщиков. А в июне 2025 года Tata Advanced Systems и Dassault Aviation договорились о создании совместного предприятия по производству фюзеляжей. Параллельно реализуется проект по закупке и локализации производства 56 военно-транспортных самолетов Airbus C-295.

В ноябре 2025 года Safran договорилась с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) о совместной работе над новым реактивным двигателем и передаче полного набора технологий, необходимых для его создания и обслуживания. Его будут устанавливать на первый индийский двухдвигательный истребитель-невидимку пятого поколения — Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), массовое производство которого планируется наладить к 2035 году.

В последние годы Индия последовательно углубляет военное сотрудничество с Европейским союзом. На полях январского саммита было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности и обороны. Оно охватывает морскую безопасность, кибербезопасность и искусственный интеллект, а также предусматривает совместные проекты в оборонно-промышленной сфере. Индия стала третьей азиатской страной после Японии и Южной Кореи, заключившей такое соглашение с ЕС, но первой, сохраняющей тесные связи с Москвой.

Индийские военные участвуют в антипиратских операциях ВМС стран Евросоюза. Кроме того, Индия и Франция регулярно проводят крупные совместные учения: «Шакти» с сухопутными войсками, «Варуна» с военно-морским флотом и «Гаруда» с военно-воздушными силами. В 2023 году стороны согласовали «дорожную карту» сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, договорившись развивать всестороннее взаимодействие, в том числе на территории французских заморских владений — Реюньона, Новой Каледонии и Французской Полинезии — и в координации с другими государствами региона.

Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Франция Эмманюэль Макрон Нарендра Моди Индия ЕС искусственный интеллект истребитель переговоры
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
