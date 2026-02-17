Какие военные проекты Макрон предложит Моди во время визита в Индию Лидеры двух стран обсудят ИИ, поставки истребителей и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Эмманюэль Макрон отправляется в Индию с трехдневным визитом, чтобы обсудить сотрудничество в сфере ИИ и многомиллиардные оборонные контракты. Подробнее — в статье РБК

Эмманюэль Макрон с супругой Брижит (Фото: Ludovic Marin / Getty Images)

17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон начинает визит в Индию. Он осуществляется по приглашению премьера Нарендры Моди и станет уже четвертой поездкой в эту страну с момента вступления французского лидера в должность. Стороны намерены обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в соответствии с «дорожной картой» «Горизонт 2047», принятой в 2023 году в ходе визита Моди во Францию.

Переговоры пройдут в Мумбае, там же запланирована церемония открытия перекрестного Года инноваций Индия — Франция, который пройдет в течение 2026 года в обеих странах. Всего президент Франции пробудет в республике три дня и завершит свой визит участием в Индийском саммите по вопросам искусственного интеллекта (India AI Impact Summit & Expo) в Нью-Дели.

Поездка Макрона происходит на фоне укрепления связей Нью-Дели с европейскими государствами. 27 января Индия и ЕС в рамках двустороннего саммита объявили о заключении соглашения о свободной торговле (Free Trade Agreement, FTA), которое получило название «матерь всех сделок». В Брюсселе ожидают, что оно позволит удвоить экспорт товаров в Индию к 2032 году за счет полной отмены или снижения тарифов на поставляемую в нее европейскую продукцию. Почти весь индийский экспорт в ЕС (99,5% от стоимости) также получит льготы: пошлины на него будут снижены или полностью отменены для 97% товарных категорий. Стороны согласовали двусторонний защитный механизм, который позволит временно приостановить действие торговых льгот, если они негативно повлияют на производителей в Индии или ЕС.

Зачем Франция и Индия налаживают сотрудничество в сфере ИИ

Саммит по вопросам искусственного интеллекта стартует 16 февраля и продлится пять дней. Помимо Макрона в нем примут участие около 20 мировых лидеров, включая президента Бразилии Лулу да Силву, премьера Испании Педро Санчеса и президента Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке. «Для нас огромная гордость, что люди со всего мира приезжают в Индию на саммит India AI Impact Summit. Это также демонстрирует потенциал нашей молодежи. Это событие является еще одним доказательством, что наша страна быстро развивается в области науки и техники и вносит важный вклад в глобальное развитие», — написал Моди в соцсети X в день открытия.

Индия стала четвертой страной, которая проводит международный саммит по вопросам искусственного интеллекта. Первый прошел в 2023 году в Великобритании, участвовавшие в нем представители 28 стран сосредоточились на определении глобальных рисков использования ИИ-инструментов и в результате приняли так называемую Декларацию Блетчли. В 2024 году председательство взяла на себя Южная Корея, а в 2025-м — Франция, а Индия выступила в роли сопредседателя. Со временем формат встречи трансформировался от экспертно-правительственного к более широкому, с участием представителей бизнеса и гражданского общества.

На прошлогоднем саммите во Франции, помимо вопросов безопасности, обсуждалась также реальная роль ИИ-инструментов в обществе и экономике. В ходе дискуссии обнаружились разногласия в вопросах регулирования ИИ, и в итоге Парижскую декларацию отказались подписывать Великобритания и США. На форуме американский вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские власти за «чрезмерное регулирование» ИИ и модерацию контента на интернет-платформах. И намекнул на риски сотрудничества в сфере ИИ с «авторитарными режимами», подразумевая Китай.

На приуроченной к саммиту в Нью-Дели выставке India AI Impact Expo французы намерены возвести самый большой павильон — площадью более 400 кв. м, где разместятся экспозиции почти 30 компаний, вовлеченных в сферу инновационных технологий, включая TotalEnergies, Safran.AI и Schneider Electric (всего в сопровождающую Макрона делегацию входят представители более чем 110 французских фирм).

Журналисты французской La Tribune отмечают, что франко-индийское партнерство основано на двух общих принципах: стратегической автономии и неприятии мира, в котором доминируют Китай и Соединенные Штаты. «Такая страна, как Франция, которая поддерживает идею «третьего пути», может быть привлекательна только для Индии, ревностно оберегающей свою независимость», — утверждал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своей книге, опубликованной в 2024 году. Как отмечает издание, процесс сближения ускорило возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который усилил раскол между Европой и США, а также запустил тарифные войны, в том числе против Индии.

В сфере технологий Париж также намерен добиться независимости. «Это безумие — жить в мире, где крупные технологические игроки происходят только из Китая и США. Нам нужно гораздо больше крупных европейских игроков», — заявил французский лидер в интервью CNBC в 2024 году. На парижском форуме по ИИ Макрон отметил, что верит в возможность «совместной работы в открытом мире, независимо от геополитической обстановки, то есть работы с США, Китаем, Индией и всем миром».

Индия же стремится приобрести новых партнеров в области добычи и переработки редкоземельных металлов. В диверсификации их поставок, осуществляемых преимущественно из Китая, заинтересован и Париж. Как отмечает India Times, сейчас индийские власти ведут соответствующие переговоры с Францией, Бразилией, Канадой и Нидерландами. Основное внимание будет уделено поставкам редкоземельных металлов, а также лития, причем Индия хотела бы получить доступ к технологиям переработки минералов. «Учитывая характер доверия, которое нас связывает, и отношения, которые сложились между Индией и Францией, вполне естественно, что мы будем стремиться к сотрудничеству в области критически важных полезных ископаемых», — заявил накануне визита Макрона бывший посол Индии во Франции Джавед Ашраф.

Как Индия и Франция развивают оборонное сотрудничество

В фокусе переговоров, как ожидается, будет и оборонное сотрудничество. 17 февраля в Бангалоре пройдет ежегодный диалог между Индией и Францией на уровне министров обороны — Раджнатха Сингха и Катрин Вотран. В индийском военном ведомстве сообщили, что встреча должна охватить весь спектр взаимодействия, но акцент будет сделан на оборонную промышленность. Стороны планируют продлить базовое оборонное соглашение на десять лет, подписать меморандум о создании совместного предприятия по производству управляемых авиабомб Hammer (разработаны компанией Safran) и объявить об обмене офицерами в сухопутных структурах двух стран. Министры примут участие в запуске линии финальной сборки легкого вертолета H125 на совместном предприятии Airbus и Tata в Вемагале. Это первый вертолет, который будут собирать в Индии в рамках программы Make in India. Моди и Макрон присоединятся к церемонии запуска онлайн.

В преддверии визита французского президента индийский Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил выделение 3,6 трлн рупий (около $40 млрд) на закупку вооружений, среди которых и 114 французских истребителей Rafale. Эта сделка станет одной из крупнейших для производящей их компании Dassault. Нью-Дели уже заключил два контракта с Dassault Aviation на поставку 62 самолетов Rafale: 36 для ВВС в 2016 году и 26 для ВМС в апреле 2025-го, что сделало Индию крупнейшим импортером французских истребителей. Ожидается, что с учетом новой сделки общий парк этих машин в индийских ВВС и ВМС может достичь 176 штук. По данным La Tribune, в Нью-Дели также рассматривают возможность приобретения еще 31 истребителя для ВМС, в таком случае на вооружении индийского флота окажется 57 Rafale, что больше, чем у французского.

В сентябре 2025 года ВВС Индии сняли с вооружения советские МиГ-21, находившиеся в эксплуатации несколько десятков лет. Как отмечает Reuters, другие самолеты старых моделей — МиГ-29, англо-французский Jaguar и французский Mirage 2000 — также планируется списать в ближайшие годы. Агентство также связывает модернизацию Вооруженных сил Индии с возросшей напряженностью в отношениях с соседями по региону, в том числе Пакистаном.

Дели делает ставку на локализацию производства: из 114 новых Rafale 96 планируется выпустить в Индии с долей местных комплектующих до 60%. В середине февраля компания Safran заявила о готовности открыть в Индии линию сборки двигателей M88, которыми оснащаются Rafale, и закупать компоненты у местных поставщиков. А в июне 2025 года Tata Advanced Systems и Dassault Aviation договорились о создании совместного предприятия по производству фюзеляжей. Параллельно реализуется проект по закупке и локализации производства 56 военно-транспортных самолетов Airbus C-295.

В ноябре 2025 года Safran договорилась с индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) о совместной работе над новым реактивным двигателем и передаче полного набора технологий, необходимых для его создания и обслуживания. Его будут устанавливать на первый индийский двухдвигательный истребитель-невидимку пятого поколения — Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), массовое производство которого планируется наладить к 2035 году.