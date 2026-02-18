 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта

В Карелии мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта

Уроженца одного из государств ближнего зарубежья лишили российского гражданства в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес паспорта гражданина России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

В январе 2026 года в интернете было опубликовано видео с оскорбительными высказываниями неизвестного в адрес паспорта гражданина России. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это 30-летний мужчина, получивший российское гражданство в 2020 году. Документ ему был выдан в Карелии.

По данному факту Миграционная служба МВД России назначила проверку. По результатам совместных мероприятий МВД и ФСБ России было установлено, что действия мужчины создают «угрозу национальной безопасности».

Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство нарушителя аннулировано, ранее выданные паспорта признаны недействительными.

Мигранта лишили гражданства России из-за конфликта с жителями Липецка
Политика

В конце мая 2025 года в Камчатском крае полиция лишила гражданства России 39-летнюю уроженку Киргизии, получившую паспорт в 2020 году. Причиной стали действия, которые, по мнению властей, угрожали национальной безопасности и негативно влияли на общественно-политическую стабильность. Женщина была ознакомлена с решением, ее обязали покинуть страну в течение трех дней.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Карелия мигранты паспорт лишение гражданства
Материалы по теме
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих
Общество
Исполнителю группы «НонАдаптантЫ» дали 15 суток за оскорбление русских
Политика
Сжегшему паспорт певцу Эдуарду Шарлоту продлили арест
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области Общество, 04:09
Экзарх ответил на статью Bloomberg о росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 04:01
Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта Политика, 03:44
В Швеции арестовали россиянина по запросу США Общество, 03:31
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 02:58
Маск в шутку предложил Netflix снять сериал с собой в роли темнокожего Политика, 02:55
Умеров рассказал о контактах с европейцами в Женеве Политика, 02:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Пастор и четверо пожарных пострадали при взрыве в церкви в США Политика, 02:05
NZZ назвала посла, который обеспечил успех с Россией в Женеве Политика, 02:00
Определились все пары 1/4 финала хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 01:46
Петросян уступила трем японкам и американке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:33
Гладков сообщил о повреждении инфраструктуры при новом обстреле Белгорода Политика, 01:28
Вэнс выразил обеспокоенность слежкой за американцами с помощью ИИ Политика, 01:26
Bloomberg рассказал о значительном росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 01:16