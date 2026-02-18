Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта

Уроженца одного из государств ближнего зарубежья лишили российского гражданства в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес паспорта гражданина России. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

В январе 2026 года в интернете было опубликовано видео с оскорбительными высказываниями неизвестного в адрес паспорта гражданина России. Сотрудники правоохранительных органов установили, что это 30-летний мужчина, получивший российское гражданство в 2020 году. Документ ему был выдан в Карелии.

По данному факту Миграционная служба МВД России назначила проверку. По результатам совместных мероприятий МВД и ФСБ России было установлено, что действия мужчины создают «угрозу национальной безопасности».

Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство нарушителя аннулировано, ранее выданные паспорта признаны недействительными.

В конце мая 2025 года в Камчатском крае полиция лишила гражданства России 39-летнюю уроженку Киргизии, получившую паспорт в 2020 году. Причиной стали действия, которые, по мнению властей, угрожали национальной безопасности и негативно влияли на общественно-политическую стабильность. Женщина была ознакомлена с решением, ее обязали покинуть страну в течение трех дней.