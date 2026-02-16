Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атаки ВСУ
В Белгородской области после масштабных атак ВСУ произошел сбой в работе ряда систем регионального Центра обработки данных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании. Его цитирует «Интерфакс».
Сбой затронул документооборот, а также линию соцзащиты, в частности выплаты социального характера. Средства на сумму около 1,5 млн руб. были ошибочно перечислены людям, не входящим в списки получателей. Власти намерены разъяснить ситуацию каждой семье индивидуально. В случае невозврата денег будут поданы судебные иски.
По словам Гладкова, восстановительные работы продолжаются уже несколько дней, полностью сбои планируется устранить к 19 февраля.
«Не могу сказать, что ситуация катастрофичная, ни в коем случае. Она сложная, она решаемая, но затрагивает большое количество отраслей», — отметил глава региона.
Минувшим вечером Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела. За минувшие сутки, по его информации, над Белгородской областью сбили около 50 беспилотников ВСУ, пострадали 33 населенных пункта.
