Военная операция на Украине
0

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атаки ВСУ

В Белгородской области произошел сбой в Центре обработки данных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Белгородской области после масштабных атак ВСУ произошел сбой в работе ряда систем регионального Центра обработки данных, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании. Его цитирует «Интерфакс».

Сбой затронул документооборот, а также линию соцзащиты, в частности выплаты социального характера. Средства на сумму около 1,5 млн руб. были ошибочно перечислены людям, не входящим в списки получателей. Власти намерены разъяснить ситуацию каждой семье индивидуально. В случае невозврата денег будут поданы судебные иски.

В Белгороде часть домов останется без горячей воды до прихода тепла
Общество

По словам Гладкова, восстановительные работы продолжаются уже несколько дней, полностью сбои планируется устранить к 19 февраля.

«Не могу сказать, что ситуация катастрофичная, ни в коем случае. Она сложная, она решаемая, но затрагивает большое количество отраслей», — отметил глава региона.

Минувшим вечером Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергообъектов после обстрела. За минувшие сутки, по его информации, над Белгородской областью сбили около 50 беспилотников ВСУ, пострадали 33 населенных пункта.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
