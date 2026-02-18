Вэнс выразил обеспокоенность слежкой за американцами с помощью ИИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность тем, что компании используют искусственный интеллект (ИИ) для слежки за американцами. Об этом он заявил в интервью программе The Story на Fox News.

«Меня беспокоит, что компании используют искусственный интеллект для слежки за американцами. Меня беспокоят вторжения в частную жизнь, меня очень беспокоит политическая предвзятость», — сказал Вэнс (цитата по Reuters).

В октябре 2025 года Вэнс в интервью телеканалу NewsMax заявил, что искусственный интеллект несет как пользу, так и серьезные риски. По его словам, задача властей — усиливать положительные эффекты технологии и минимизировать негативные.

Он привел пример использования ИИ для поиска новых методов лечения рака, назвав это желаемым и социально полезным направлением развития. В то же время Вэнс раскритиковал применение ИИ для создания эротического и порнографического контента, упомянув заявление генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Особое беспокойство, по его словам, вызывают риски слежки, мошенничества и использования ИИ для обмана пожилых людей с помощью поддельных голосов, а также угрозы для детей в интернете. При этом он выразил умеренный оптимизм по поводу автоматизации, отметив, что исторически новые технологии, такие как банкоматы, в долгосрочной перспективе создавали новые рабочие места и повышали производительность.