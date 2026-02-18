Шайю Лабафа арестовали после пьяного дебоша у бара в Новом Орлеане

Американский актер Шайа Лабаф был арестован после драки с двумя мужчинами в одном из баров Нового Орлеана, сообщили в местной полиции, передает The Hollywood Reporter.

Драка произошла в R Bar в районе Фобур Мариньи. Как рассказали в полиции, актер начал нарушать общественный порядок, становясь все более агрессивным. Один из сотрудников бара вывел Лабафа из заведения, после чего тот несколько раз ударил одного из мужчин кулаками. Затем актер ушел, но вскоре вернулся, проявляя еще большую агрессию, говорится в полицейском отчете. Несколько человек попытались его удержать, но, когда выпустили, Лабаф вновь ударил мужчину, которого бил ранее. Затем актер ударил другого человека. В итоге его удержали до приезда полиции. Лабафа доставили в больницу, а потом арестовали.

TMZ опубликовал видео, которое, по данным издания, снято до приезда полиции. На кадрах видно, как Лабаф лежит на земле, а кто-то, по всей видимости, несколько раз бьет его по лицу, пока группа людей говорит актеру «остынь» и «хватит с этим».

Это не первый пьяный дебош актера. После ареста в июне 2014 года за неподобающее поведение и словесные оскорбления Лабаф начал лечиться от алкогольной зависимости и в сентябре того же года признал себя виновным по упомянутым выше обвинениям, пишет People. В октябре 2015 года актер вновь был арестован за публичное пьянство.

В августе 2022 года Лабаф сообщил, что более полутора лет остается трезвым. В мае 2025 года актер во время интервью The Hollywood Reporter поблагодарил коллег Мела Гибсона, Шона Пенна и Джоша Бролина за то, что смог выздороветь.

Шайа Лабаф — американский актер, режиссер и художник-перформансист, прославившийся ролями в фильмах «Трансформеры» (2007–2011), «Я, робот» (2004) и «Опасная игра Слоун» (2012).