Американскому актеру Басфилду предъявили обвинения по делу о педофилии

Тимоти Басфилд (Фото: Sam Wasson / Reuters)

Большая коллегия присяжных округа Берналильо штата Нью-Мексико предъявила обвинение американскому актеру Тимоти Басфилду по четырем пунктам, которые связаны с сексуальным насилием над детьми. Об этом сообщил окружной прокурор Сэм Брегман на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Прокурор отметил, что Басфилд считается невиновным до того момента, пока его вина не будет доказана в суде. По его словам, дело будет рассматривать специальный отдел по делам жертв преступлений окружной прокуратуры округа Берналильо.

«Защита детей остается главным приоритетом для нашего ведомства», — сказал Брегман, добавив, что на данный момент никакая дополнительная информация по делу Басфилда не разглашается.

Как пишет британская газета The Guardian, расследование уголовного дела в отношении актера началось в ноябре 2024 года. Тогда после обращения родителей одного из детей врач из больницы Университета Нью-Мексико позвонил в полицию и сообщил о возможном случае сексуального насилия.

По версии следствия, во время съемок телесериала «Уборщица» Басфилд домогался ребенка. По словам ребенка, первый инцидент произошел, когда ему было семь лет. Тогда актер дотронулся до него три или четыре раза. Инцидент повторился, когда ребенку было восемь лет. Тогда Басфилд дотронулся до него пять или шесть раз.

Впоследствии врачи диагностировали у ребенка посттравматическое стрессовое расстройство и тревожное расстройство, сообщает The Guardian. Ребенок утверждает, что боялся рассказать взрослым о домогательствах, потому что на тот момент Басфилд был режиссером телесериала и мог рассердиться на него.

По информации CBS News, 16 января актера заключили под стражу без права на освобождение под залог. При этом сам Басфилд не признает вину и отвергает обвинения.

Тимоти Басфилд родился в 1957 году. Свою актерскую карьеру он начал в 1980-х годах. Басфилд известен ролью в шоу «Тридцать-с-чем-то», за которую получил премию «Эмми» «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом телесериале». Он также снимался в сериалах «Западное крыло», «Студия 60 на Сансет-Стрип» и «Закон и порядок».