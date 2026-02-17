 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Politico узнало, сколько европейцев предпочли бы диктатуру демократии

Politico: каждый пятый опрошенный европеец предпочел бы диктатуру демократии
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Каждый пятый опрошенный европеец в определенных случаях мог бы предпочесть диктатуру демократии, сообщает Politico со ссылкой на исследование компании AboutPeople.

Опрос провели в Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии. Издание не уточнило, какая выборка участвовала в исследовании.

22% опрошенных признали, что в ряде ситуаций могли бы отдать предпочтение диктатуре, а 26% были бы готовы мириться с ограничением демократических прав, если бы во главе страны стоял «способный и эффективный лидер», не подотчетный гражданам.

Тем не менее большинство, 69% респондентов, отвергли идею авторитарной формы правления.

Памфилова отвергла демократию для России как «власть меньшинства»
Политика
Элла Памфилова

Разбивка результатов этой категории вопросов по отдельным странам в публикации не приводится.

Однако опрос показал, что степень удовлетворенности демократическим строем зависит от государства. Например, около 76% греков выразили недовольство тем, как демократия работает в их стране, по сравнению с 68% во Франции, 66% в Румынии, 42% в Великобритании и 32% в Швеции.

«Опрос не выражает всеобщего недовольства или безоговорочного неприятия демократической системы. Он выражает недовольство граждан тем, как она функционирует», — прокомментировал исследование доцент Демокритовского университета во Фракии в Греции Георгий Сиакас, слова которого приводит издание.

Александра Озерова
Диктатура демократия Европа Исследование
