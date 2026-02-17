Над Антарктидой произошло кольцеобразное полное солнечное затмение. Фото

Фото: Данил Маметов / ААНИИ / РАЭ / станция Восток Фото: Данил Маметов / ААНИИ / РАЭ / станция Восток Фото: Данил Маметов / ААНИИ / РАЭ / станция Восток Фото: Данил Маметов / ААНИИ / РАЭ / станция Восток Фото: Данил Маметов / ААНИИ / РАЭ / станция Восток

В Южном полушарии, в приполярных широтах прошло редкое явление — кольцеобразное полное солнечное затмение, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фаза полного затмения продлилась чуть дольше двух минут, а общая продолжительность события составила около четырех с половиной часов.

«В 15:13 мск Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца», — говорится в сообщении.

Полное солнечное затмение становится кольцеобразным, когда Луна находится достаточно далеко от Земли и не может полностью закрыть собой Солнце на небе. В таком случае остается видимым яркий ободок Солнца. Выглядит это впечатляюще, однако этот эффект не дает рассмотреть ни солнечную корону, ни звезды вблизи него.

Ученые отметили, что наилучшая видимость была в приполярных широтах. Как ранее уточнили астрономы РАН, только оттуда его и можно было увидеть — возможность наблюдать затмение имели всего несколько человек, находящихся на станции «Мирный» в Антарктиде.