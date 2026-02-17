 Перейти к основному контенту
0

Солнечное затмение 17 февраля увидят всего несколько человек на Земле

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Солнечное затмение 17 февраля смогут наблюдать всего несколько человек на Земле, на станции «Мирный» в Антарктиде на побережье моря Дейвиса, сообщали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

«Мирный» — единственная антарктическая станция, которая попадает в кольцевую полосу затмения (тип солнечного затмения, при котором Луна проходит по диску Солнца, но не может полностью закрыть его). На ближайших станциях «Дейвис» (австралийской) и «Прогресс» (российской) смогут увидеть Солнце в форме полумесяца.

«Первое падение полутени на Землю — в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза — с 14:44 до 15:37. Пик — в 15:13», — следует из сообщения института.

На территории России солнечное затмение видно не будет.

Следующее кольцевое затмение произойдет 6 февраля 2027 года, его можно будет наблюдать в Южной Америке. 12 августа 2026 года ожидается полное затмение, его можно будет увидеть в Исландии и на восточном побережье Гренландии.

29 марта 2025 года солнечное затмение могли увидеть жители Северного полушария Земли. Тогда Луна закрыла Солнце в Москве на 2 и 15% в Петербурге. Лучше всего природное явление было видно в Мурманске, там Солнце было закрыто почти на 30%.

Анастасия Стручева
солнечное затмение Антарктида
