Солнечное затмение 17 февраля увидят всего несколько человек на Земле
Солнечное затмение 17 февраля смогут наблюдать всего несколько человек на Земле, на станции «Мирный» в Антарктиде на побережье моря Дейвиса, сообщали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
«Мирный» — единственная антарктическая станция, которая попадает в кольцевую полосу затмения (тип солнечного затмения, при котором Луна проходит по диску Солнца, но не может полностью закрыть его). На ближайших станциях «Дейвис» (австралийской) и «Прогресс» (российской) смогут увидеть Солнце в форме полумесяца.
«Первое падение полутени на Землю — в 12:58 по Москве. Кольцевая фаза — с 14:44 до 15:37. Пик — в 15:13», — следует из сообщения института.
На территории России солнечное затмение видно не будет.
Следующее кольцевое затмение произойдет 6 февраля 2027 года, его можно будет наблюдать в Южной Америке. 12 августа 2026 года ожидается полное затмение, его можно будет увидеть в Исландии и на восточном побережье Гренландии.
29 марта 2025 года солнечное затмение могли увидеть жители Северного полушария Земли. Тогда Луна закрыла Солнце в Москве на 2 и 15% в Петербурге. Лучше всего природное явление было видно в Мурманске, там Солнце было закрыто почти на 30%.
