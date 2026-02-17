 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
США сообщили об ударе по трем лодкам и смерти 11 наркоторговцев

Американские военные нанесли удары по трем судам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

Операцию провели накануне, 16 февраля. По утверждению командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.

«Были убиты 11 мужчин-наркоторговцев: четыре на первом судне в восточной части Тихого океана, четыре на втором судне в восточной части Тихого океана и трое на третьем судне в Карибском бассейне», — говорится в сообщении.

США сообщили о новом ударе по судну в Карибском море
Политика

В прошлый раз американские военные нанесли удар по судну в Карибском море 14 февраля. Тогда в результате атаки погибли три человека.

США начали атаковать латиноамериканские суда в сентябре прошлого года. Американская сторона утверждает, что они перевозили наркотики.

Александра Озерова
Тихий океан Карибское море США наркоторговля наркоторговцы
