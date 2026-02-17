 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На юго-западе Франции обильные дожди вызвали наводнение

Фото: Antony Paone / Reuters
На западе и юго‑западе Франции из‑за продолжительных дождей из берегов вышли реки Гаронна, Луара и Мэн и затопили несколько населенных пунктов, сообщает TF1 INFO.

В частности, наводнение затронуло окрестности Анже, а в департаментах Жиронда и Лот-э-Гаронна эвакуировали около 1600 человек, сообщает Le Parisienne

В департаментах Мэн‑э‑Луар, Жиронда и Лот‑э‑Гаронн, а также позже в Шарант‑Маритим объявлен красный уровень опасности из-за паводков, еще примерно в десятке департаментов действует оранжевый уровень опасности.

Наводнение во Франции произошло после серии штормов, обрушившихся на Португалию и Испанию, в результате которых погибли по меньшей мере 16 человек и тысячи были вынуждены покинуть свои дома, пишет the Guardian.

Александра Озерова
Франция затопление река дожди
