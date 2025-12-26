Ливни и наводнения в Калифорнии унесли жизни трех человек

Сильные ливни в Калифорнии к вечеру Рождества привели к гибели трех человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на местные власти.

Среди погибших — мужчина из Сан-Диего, на которого упало дерево, 74-летний житель Реддинга, утонувший при наводнении, и женщина около 70 лет, унесенная волной в округе Мендосино.

Сильные дожди, наводнения и оползни вызвали атмосферные реки. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе и других округах юга штата.

В отдельных районах округа Лос-Анджелес выпало до 27 см осадков, были проведены эвакуации и перекрыты основные дороги. Спасатели провели ряд операций, в том числе по эвакуации людей, застрявших в машинах из-за подъема уровня воды.

К вечеру 25 декабря без электричества оставались около 100 тыс. человек.

В начале декабря на северо-запад США обрушился шторм. С его последствиями вскоре столкнулись несколько округов в штатах Вашингтон, Айдахо и Орегон. Из-за непрерывных дождей реки вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов, дороги и сельскохозяйственные угодья.