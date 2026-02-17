В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь
Сообщения о том, что правительство предложило проверять водителей на алкоголь с помощью анализа слюны, не соответствуют действительности. Такой тип тестирования планируют использовать только для выявления наркотических веществ, сообщила официальный представитель Ирина Волк.
Проект постановления правительства на эту тему проходит сейчас этап общественного обсуждения.
«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», — написала Волк и уточнила, что инициатива пока не вступила в силу.
Для определения алкоголя в крови по-прежнему будут использовать алкотестеры, измеряющие концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом человеком воздухе.
Информацию о том, что для определения алкоголя будут использовать приборы, исследующие слюну, ранее распространил ряд СМИ.
В проекте также говорится, что новые приборы будут использовать только с согласия гражданина. Отказ, как подчеркнуло ведомство, не повлечет административной ответственности.
Сейчас единственным юридически полноценным инструментом для определения наркотического опьянения у водителя является медосвидетельствование у врача.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой