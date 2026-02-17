Волк: для теста водителей на алкоголь забор слюны производиться не будет

В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь

Тестирование с забором слюны предлагают использовать исключительно для выявления наркотических веществ в крови водителей. Наличие алкогольного опьянения по-прежнему будут определять с помощью алкотестера

Фото: Mark Dadswell / Getty Images

Сообщения о том, что правительство предложило проверять водителей на алкоголь с помощью анализа слюны, не соответствуют действительности. Такой тип тестирования планируют использовать только для выявления наркотических веществ, сообщила официальный представитель Ирина Волк.

Проект постановления правительства на эту тему проходит сейчас этап общественного обсуждения.

«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», — написала Волк и уточнила, что инициатива пока не вступила в силу.

Для определения алкоголя в крови по-прежнему будут использовать алкотестеры, измеряющие концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом человеком воздухе.

Информацию о том, что для определения алкоголя будут использовать приборы, исследующие слюну, ранее распространил ряд СМИ.

В проекте также говорится, что новые приборы будут использовать только с согласия гражданина. Отказ, как подчеркнуло ведомство, не повлечет административной ответственности.

Сейчас единственным юридически полноценным инструментом для определения наркотического опьянения у водителя является медосвидетельствование у врача.