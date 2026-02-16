МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики

Фото: Mark Dadswell / Getty Images

Для определения признаков наличия алкоголя и запрещенных веществ в организме водителей МВД предложило использовать новые приборы для предварительного тестирования инспекторами, которые будут использовать слюну. Проект постановления правительства об этом уже разработан и находится на этапе общественного обсуждения.

По результатам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей процедуре проверки на состояние опьянения, пояснили в пресс-службе МВД.

При этом усовершенствованные приборы будут использоваться только с согласия гражданина, при проведении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и с применением видеозаписи.

Сейчас инспектор может официально опираться только на классический алкотестер с визуально фиксируемым результатом и признаки опьянения — запах, речь, походку, поведение, неустойчивость позы и т.п. Для наркотиков единственным юридически полноценным инструментом остается медосвидетельствование у врача. Новое постановление добавляет еще один легальный «триггер» направления на медосвидетельствование: показания приборов, не дающих водителю визуальной распечатки, но фиксируемых на видео и применяемых с его согласия. Впервые в текст правил прямо вносят слюну как биоматериал для предварительного теста на наркотики и разрешают использовать такие экспресс‑результаты как формальное основание отправить человека к врачу. То есть разница в том, что к классическому «подуть в трубку + визуальные признаки» добавляются новые приборы — слюнные тесты, но только при наличии согласия водителя и видеозаписи процедуры.

«Отказ водителя от проверки не повлечет административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве. Нововведение, по оценке МВД, позволит «минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей», а также сократить число конфликтных ситуаций.

В начале 2026 года МВД России предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов для управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

15 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что одно из изменений касается повторной пересдачи теоретического экзамена в случае непрохождения практического экзамена в течение полугода.