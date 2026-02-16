 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики

Фото: Mark Dadswell / Getty Images
Фото: Mark Dadswell / Getty Images

Для определения признаков наличия алкоголя и запрещенных веществ в организме водителей МВД предложило использовать новые приборы для предварительного тестирования инспекторами, которые будут использовать слюну. Проект постановления правительства об этом уже разработан и находится на этапе общественного обсуждения.

По результатам тестирования будет решаться вопрос об отстранении водителя от управления транспортным средством и дальнейшей процедуре проверки на состояние опьянения, пояснили в пресс-службе МВД.

Юристы оценили идею оценивать автошколы по погибшим в ДТП выпускникам
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

При этом усовершенствованные приборы будут использоваться только с согласия гражданина, при проведении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и с применением видеозаписи.

Сейчас инспектор может официально опираться только на классический алкотестер с визуально фиксируемым результатом и признаки опьянения — запах, речь, походку, поведение, неустойчивость позы и т.п. Для наркотиков единственным юридически полноценным инструментом остается медосвидетельствование у врача.

Новое постановление добавляет еще один легальный «триггер» направления на медосвидетельствование: показания приборов, не дающих водителю визуальной распечатки, но фиксируемых на видео и применяемых с его согласия. Впервые в текст правил прямо вносят слюну как биоматериал для предварительного теста на наркотики и разрешают использовать такие экспресс‑результаты как формальное основание отправить человека к врачу. То есть разница в том, что к классическому «подуть в трубку + визуальные признаки» добавляются новые приборы — слюнные тесты, но только при наличии согласия водителя и видеозаписи процедуры.

«Отказ водителя от проверки не повлечет административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве. Нововведение, по оценке МВД, позволит «минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей», а также сократить число конфликтных ситуаций.

В начале 2026 года МВД России предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов для управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

15 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что одно из изменений касается повторной пересдачи теоретического экзамена в случае непрохождения практического экзамена в течение полугода.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
МВД проверка водителей законопроект
Материалы по теме
Погоня полиции за пьяным водителем со стрельбой в Ленобласти. Видео
Общество
Водителя BMW арестовали на пять суток за отказ снять тонировку
Общество
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39