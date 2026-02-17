 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg зафиксировал рост экспорта российской нефти

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Поставки российской сырой нефти на мировой рынок увеличились на фоне попыток ударов по НПЗ страны и остановки поставок через трубопроводы в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Средний экспорт за месяц — до 15 февраля — составил 3,39 млн барр. в день, демонстрируя постепенный рост уже четвертую неделю подряд, хотя и остается примерно на 480 тыс. барр. ниже уровня, который был в середине декабря.

Как пишет агентство, рост поставок в сочетании с повышением среднемесячных цен позволил России «увеличить поступления в казну до максимума почти за два месяца». При этом добыча нефти в России во второй месяц подряд снижалась — в январе она была на 300 тыс. барр. в сутки ниже квоты по соглашению ОПЕК+.

На НПЗ на Кубе произошел пожар на фоне проблем с топливом. Видео
Общество

«Украина в этом месяце активизировала удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. <...> Суммарная перерабатывающая мощность [пострадавших] предприятий — около 500 тыс. барр. в сутки», — говорится в статье.

Значительное увеличение отгрузок в Китай — более 2 млн барр. в день в первые две недели февраля — помогло удержать общий объем нефти в море на уровне около 140 млн барр.

При этом, по данным Bloomberg, в Индию направляется всего одна партия российской нефти с отгрузкой в феврале, а в январе таких партий не было.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине НПЗ Россия Украина нефть
Материалы по теме
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА
Политика
ВСУ предприняли одну из самых продолжительных атак на Севастополь
Политика
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обсуждаем переговоры в Женеве по Украине на Радио РБК 18:10
ЦБ сохранил курс доллара ниже ₽77 Инвестиции, 18:07
Историческое золото Франции в биатлоне. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:05
Эксперты сравнили потенциал роста экономики в 2026 и 2027 годах
РАДИО
 Экономика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Французские биатлонисты выиграли эстафету на Олимпиаде Спорт, 17:58
Переговоры России, США и Украины. Прямое включение РБК из Женевы Политика, 17:54
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В МВД назвали ошибочными сообщения о заборе слюны для теста на алкоголь Общество, 17:50
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Еще два каршеринговых сервиса включили в «белый список» Технологии и медиа, 17:37
ЦФА на вино: появился выпуск на ₽100 млн Инвестиции, 17:35
Что стоит знать об Аделии Петросян, которая сегодня выступит на Олимпиаде 17:32
Ozon утвердил дебютную программу облигаций на ₽100 млрд Инвестиции, 17:31
Презервативы с Олимпиады подорожали до €105 Спорт, 17:30