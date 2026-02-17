Bloomberg зафиксировал рост экспорта российской нефти

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Поставки российской сырой нефти на мировой рынок увеличились на фоне попыток ударов по НПЗ страны и остановки поставок через трубопроводы в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Средний экспорт за месяц — до 15 февраля — составил 3,39 млн барр. в день, демонстрируя постепенный рост уже четвертую неделю подряд, хотя и остается примерно на 480 тыс. барр. ниже уровня, который был в середине декабря.

Как пишет агентство, рост поставок в сочетании с повышением среднемесячных цен позволил России «увеличить поступления в казну до максимума почти за два месяца». При этом добыча нефти в России во второй месяц подряд снижалась — в январе она была на 300 тыс. барр. в сутки ниже квоты по соглашению ОПЕК+.

«Украина в этом месяце активизировала удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. <...> Суммарная перерабатывающая мощность [пострадавших] предприятий — около 500 тыс. барр. в сутки», — говорится в статье.

Значительное увеличение отгрузок в Китай — более 2 млн барр. в день в первые две недели февраля — помогло удержать общий объем нефти в море на уровне около 140 млн барр.

При этом, по данным Bloomberg, в Индию направляется всего одна партия российской нефти с отгрузкой в феврале, а в январе таких партий не было.