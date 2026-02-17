Делегация России в отеле в Женеве на месте переговоров. Видео
Появилось видео с делегацией России с места переговоров в отеле в Женеве
Российская делегация приехала в отель InterContinental в Женеве. Там пройдут переговоры между Россией, США и Украиной.
