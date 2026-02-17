 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Вене предъявили обвинения о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Прокуратура Вены предъявила обвинения 21-летнему подозреваемому по делу о подготовке нападения на концерт Тейлор Свифт, который был запланирован на 9 августа 2024 года в Вене. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии обвинения, подозреваемый участвовал в террористической организации с мая 2023 года до ареста в августе 2024 года. Как утверждает прокуратура, он спланировал и подготовил террористическое нападение на концерт.

В числе прочего ему вменяют получение в интернете инструкций по изготовлению осколочной бомбы, а также получение инструкций по обращению со взрывчатыми веществами от других членов «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена).

Также, по данным ведомства, подозреваемый неоднократно пытался купить различное огнестрельное оружие и ручную гранату через нелегальных торговцев и организовать их ввоз в Австрию.

Кроме того, прокуратура заявила, что фигурант оказывал «психологическую поддержку» подозреваемому, который в марте 2024 года пытался убить охранника в священной мечети в Мекке и ранил еще четырех человек при задержании. В сообщении говорится, что фигурант укреплял его решимость совершить преступление. Ведомство также утверждает, что фигурант планировал нападения в Дубае и Стамбуле вместе с этим подозреваемым и еще одним фигурантом, но эти нападения не были осуществлены.

Прокуратура также заявила, что подозреваемый подстрекал к террористическим актам через Snapchat, публикуя видеоролики с призывами убивать неверующих, и распространял через мессенджеры материалы, прославляющие ИГ.

В ведомстве отметили, что максимальное наказание по этим статьям составляет до 20 лет лишения свободы.

В Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов
Общество
Фото:IMAGO / Antoni Byszewski / Fotonews / Global Look Press

В августе 2024 года в Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов, концерты должны были состояться 8 и 9 августа.

Австрийская полиция 7 августа арестовала двух человек по подозрению в терроризме. Их целью правоохранители сочли места проведения концертов.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Тейлор Свифт концерты теракт отмена концертов обвинение Австрия Вена прокуратура
Тейлор Свифт фото
Тейлор Свифт
певица, автор песен
13 декабря 1989 года
