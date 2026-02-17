В Вене предъявили обвинения о подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Прокуратура Вены предъявила обвинения 21-летнему подозреваемому по делу о подготовке нападения на концерт Тейлор Свифт, который был запланирован на 9 августа 2024 года в Вене. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии обвинения, подозреваемый участвовал в террористической организации с мая 2023 года до ареста в августе 2024 года. Как утверждает прокуратура, он спланировал и подготовил террористическое нападение на концерт.

В числе прочего ему вменяют получение в интернете инструкций по изготовлению осколочной бомбы, а также получение инструкций по обращению со взрывчатыми веществами от других членов «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена).

Также, по данным ведомства, подозреваемый неоднократно пытался купить различное огнестрельное оружие и ручную гранату через нелегальных торговцев и организовать их ввоз в Австрию.

Кроме того, прокуратура заявила, что фигурант оказывал «психологическую поддержку» подозреваемому, который в марте 2024 года пытался убить охранника в священной мечети в Мекке и ранил еще четырех человек при задержании. В сообщении говорится, что фигурант укреплял его решимость совершить преступление. Ведомство также утверждает, что фигурант планировал нападения в Дубае и Стамбуле вместе с этим подозреваемым и еще одним фигурантом, но эти нападения не были осуществлены.

Прокуратура также заявила, что подозреваемый подстрекал к террористическим актам через Snapchat, публикуя видеоролики с призывами убивать неверующих, и распространял через мессенджеры материалы, прославляющие ИГ.

В ведомстве отметили, что максимальное наказание по этим статьям составляет до 20 лет лишения свободы.

В августе 2024 года в Вене отменили три концерта Тейлор Свифт из-за угрозы терактов, концерты должны были состояться 8 и 9 августа.

Австрийская полиция 7 августа арестовала двух человек по подозрению в терроризме. Их целью правоохранители сочли места проведения концертов.