Российская делегация приехала к месту переговоров в Женеве. Видео

Российская делегация приехала в отель InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры России, США и Украины. На кадрах видно, как к отелю подъезжает кортеж из машин.