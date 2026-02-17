Российская делегация приехала к месту переговоров в Женеве. Видео
Появилось видео приезда российской делегации к месту переговоров в Женеве
Российская делегация приехала в отель InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры России, США и Украины. На кадрах видно, как к отелю подъезжает кортеж из машин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой