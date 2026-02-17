Экс-глава Минэнерго Украины заявил, что нечем выплачивать залог

Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший министр энергетики и экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко сообщил, что у него нет $9,86 млн, чтобы выплатить залог, передает «Политика страны». Галущенко обвиняют в отмывании средств компании «Энергоатом».

«Абсолютно очевидно, что я не внесу, не найду эти деньги», — заявил он. Также Галущенко добавил, что никто из его окружения не может внести такую сумму.

Меру пресечения определят во вторник. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить залог для бывшего чиновника, сообщило агентство «РБК Украина».

10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе операции «Мидас» раскрыли коррупционную схему в области энергетики. По данным ведомств, участники схемы присвоили не менее $100 млн. Следствие называет бизнесмена и бывшего партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича организатором схемы. Миндич уехал с Украины за несколько часов до начала обысков.

Самого Галущенко задержали в ночь на 15 февраля, он пытался выехать из страны. 16 февраля бывшему министру предъявили обвинения в участии в преступном объединении и отмывании доходов в особо крупном размере.

В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», после, с апреля 2021 года по июль 2025 года возглавлял Минэнерго Украины. Летом прошлого года после смены правительства стал министром юстиции.