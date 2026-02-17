 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Экс-глава Минэнерго Украины заявил, что нечем выплачивать залог

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший министр энергетики и экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко сообщил, что у него нет $9,86 млн, чтобы выплатить залог, передает «Политика страны». Галущенко обвиняют в отмывании средств компании «Энергоатом».

«Абсолютно очевидно, что я не внесу, не найду эти деньги», — заявил он. Также Галущенко добавил, что никто из его окружения не может внести такую сумму.

Меру пресечения определят во вторник. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить залог для бывшего чиновника, сообщило агентство «РБК Украина».

10 ноября 2025 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе операции «Мидас» раскрыли коррупционную схему в области энергетики. По данным ведомств, участники схемы присвоили не менее $100 млн. Следствие называет бизнесмена и бывшего партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича организатором схемы. Миндич уехал с Украины за несколько часов до начала обысков.

Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке выехать из страны
Политика
Герман Галущенко

Самого Галущенко задержали в ночь на 15 февраля, он пытался выехать из страны. 16 февраля бывшему министру предъявили обвинения в участии в преступном объединении и отмывании доходов в особо крупном размере.

В 2020–2021 годах Галущенко был вице-президентом «Энергоатома», после, с апреля 2021 года по июль 2025 года возглавлял Минэнерго Украины. Летом прошлого года после смены правительства стал министром юстиции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Анастасия Стручева
залог арест уголовное дело Герман Галущенко
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
МВД объявило в розыск журналиста Романа Баданина Политика, 16:36
Сборная Германии по хоккею выбила с Олимпиады заменивших Россию французов Спорт, 16:35
Стартовал плей-офф хоккейного турнира. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:35
Франция отпустила задержанный танкер Grinch после уплаты «миллионов евро» Политика, 16:33
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье Спорт, 16:27
Глава МИД Швейцарии посетил открытие переговоров России, Украины и США Политика, 16:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Минприроды предупредили о более сложном половодье в трех округах Общество, 16:22
Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Великобритании Политика, 16:15
К месту переговоров в Женеве прибыла делегация Великобритании Политика, 16:13
Умер прозаик и журналист Дмитрий Бавильский Общество, 16:06
Как нащупать прибыльную идею и запустить новое направление в бизнесе Образование, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Женеве начались переговоры России, Украины и США Политика, 15:58