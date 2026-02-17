 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Госдума ограничила передачу генетических данных россиян за границу

Новые законы в России
Фото: PeopleImages / Shutterstock
Фото: PeopleImages / Shutterstock

Депутаты Госдумы приняли законопроект о введении ограничений на передачу за границу и иностранцам в России данных, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований. Законопроект принят во втором и третьем чтениях в ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

Изменения коснулись федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Проект инициировало правительство России.

«Передача генетических данных человека, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам, представительствам иностранных юридических лиц, представителям указанных юридических лиц на территории России, а также физическим и юридическим лицам, находящимся за пределами территории России, иностранным государствам запрещается», — говорится в тексте закона.

Передачей считаются хранение, сбор, предоставление доступа, пересылка, распространение, размещение в интернете и другие действия, которые делают информацию доступной для представителей других стран. При этом есть ситуации, когда передача генетических данных разрешена. К ним относятся оказание медицинской помощи, разработка препаратов, осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством России.

Объем российского рынка медицинских данных по итогам 2024 года мог достичь 4,2 млрд руб., следует из данных консалтинговой компании Kept, с которыми ознакомился РБК. В 2024 году в ЕГИСЗ было 1,7 млрд единиц документов, что в 22 раза больше, чем в 2021 году.

