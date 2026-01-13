Новые генетические тесты для родителей стали бесплатными
С 2026 года генетические тесты для будущих родителей будут доступны по полису ОМС. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
Речь идет о двух сложных видах преимплантационного тестирования, которые проводятся в рамках ЭКО. Один тест (ПГТ-М) выявляет риск моногенных заболеваний, таких как муковисцидоз или спинальная мышечная атрофия. Другой (ПГТ-СП) — диагностирует структурные хромосомные перестройки, которые также могут привести к серьезным патологиям у ребенка.
Бесплатно пройти такую диагностику по государственной программе смогут пары с высоким риском рождения детей с наследственными болезнями. Это, например, носители известных генетических мутаций или хромосомных аномалий. Кроме того, право на эту помощь получат родители, у которых уже есть дети с заболеваниями, выявленными в ходе расширенного неонатального скрининга. Теперь они смогут при планировании следующей беременности использовать высокотехнологичные тесты в рамках обязательного медицинского страхования, чтобы снизить риск повторения ситуации.
