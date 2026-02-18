Rubytech купит часть технопарка в Подмосковье для расширения мощностей

Крупнейший производитель программно-аппаратных комплексов в России Rubytech планирует купить часть технопарка в Подмосковье. Это нужно для расширения производственных мощностей компании

Фото: Владислав Шатило / РБК

ГК «Рубитех» (бренд Rubytech) планирует купить часть технопарка «Митино ABCentrum», который сейчас строится в Подмосковье, рассказали два источника РБК в IT-отрасли. По словам одного из них, на первом этапе планируется аренда части мощностей, а в перспективе трех лет — покупка.

Технопарк «Митино ABCentrum» начал строиться в мае 2025 года частным инвестором. Предполагается, что там разместятся предприятия легкой промышленности и научно-производственные компании. Общая площадь технопарка составляет 11,7 тыс. кв. м, из них «Рубитех» арендует, а затем купит 4,2 тыс. кв. м, уточнил один из собеседников. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Представитель ГК «Рубитех» сообщил РБК, что компания «изучает потенциальные варианты расширения производства программно-аппаратных комплексов «Скала^р» (ПАК, сочетает «железо» и софт как единый комплекс). «Новый комплекс позволит нам одновременно наращивать объемы и сохранять темп роста», — отметил он. Сумма сделки не раскрывается.

По оценке директора департамента складской недвижимости Ricci Алексея Слепова, аренда площадей в таком технопарке может обойтись компании примерно в 25–30 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Если же она договорится об их приобретении, то сумма сделки может составить около 150–200 тыс. руб. за 1 кв. м (то есть 630–840 млн руб. за все), добавил он. Решение об аренде вместо покупки на первом этапе может быть обусловлено наличием больших вложений на старте. Кроме того, налоговые льготы и резидентство привязываются к конкретному виду деятельности, а не к праву собственности, пояснил эксперт.

ГК Rubytech помимо производства ПАК занимается разработкой технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур. Компания образована в июне 2020 года на базе одного из юрлиц IT-холдинга IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого — ООО «ИБС Консалтинг», которое после реорганизации переименовали в ООО «Рубитех». Мацоцкий тогда уточнял, что новая структура будет заниматься системной интеграцией. До 2023 года компанией управлял холдинг «ГС-Инвест», совместное предприятие Газпромбанка и Сергея Мацоцкого. После Мацоцкий продал 47% «ГС-Инвест» менеджменту холдинга. По данным Cnews, приобретателями были управляющий директор холдинга Василий Белов и гендиректор «Рубитех» Игорь Ведехин.

В марте 2025-го источники РБК сообщили, что Rubytech планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 году и привлечь 5–10 млрд руб. Один из собеседников уточнял, что фактический момент выхода на биржу еще не определен. В самой Rubytech тогда лишь отмечали, что IPO является одним из возможных направлений развития. Выручка основного юрлица группы, ПАО «Группа Рубитех», за первое полугодие 2025-го составила 12,6 млрд руб., что на 23% выше, чем в аналогичный период 2024-го. Конечные бенефициары группы компаний скрыты.