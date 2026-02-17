 Перейти к основному контенту
Дела из-за «зубов дракона»⁠,
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду

Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК), поставлен на учет в СИЗО как склонный к суициду и членовредительству, передает ТАСС.

«Смирнов характеризуется отрицательно», — заявил гособвинитель на заседании в Ленинском райсуде Курска.

Адвокат подсудимого заявил, что Смирнову поступали угрозы расправы от «неопределенного круга лиц». По словам защитника, даже после применения к Смирнову мер безопасности угрозы продолжились.

Экс-замгубернатора Дедов заявил, что передавал «откаты» Смирнову
Общество
Алексей Смирнов

17 февраля суд удовлетворил прошение защиты Смирнова о передаче уголовного дела в иной судебный орган. Его направят в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года его задержали в Москве по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений, после чего арестовали. В тот же день был задержан и бывший заместитель Смирнова Алексей Дедов.

Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело рассматривается в особом порядке.

