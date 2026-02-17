 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тридцать килограммов радиоактивных бусин нашли в посылках из Китая

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

30 кг радиоактивных бусин для бижутерии нашли в посылках из Китая сотрудники Казанского почтового отделения, сообщили в федеральной таможенной службе.

В посылках, адресованных в Санкт-Петербург, были заготовки для украшений: нанизанные на нити бусины из разноцветных камней. В документах отправителя указаны как стеклянные украшения.

Сработали средства радиационного контроля, проверка показала, что гамма-излучение товаров превышает норму более чем в 15 раз. Посылки вернули в страну отправления.

В июле 2025 года в посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая, уровень излучения превышал допустимую норму в 20 раз. Тогда посылку также отправили обратно.

В посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая
Общество

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Анастасия Стручева
таможня ФТС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Соревнования перенесли из-за снегопада. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:04
Обстановка на месте переговоров в Женеве. Трансляция Политика, 15:00
Опубликована полная программа Форума будущих технологий – 2026 Пресс-релиз, 15:00
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна Технологии и медиа, 14:59
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1. Какие функции порадуют владельцев iPhone Life, 14:57
Многие корейцы уверены, что бывшего президента признают виновным Общество, 14:55
В МОК заявили об отсутствии запрета Тутберидзе помогать Петросян на Играх Спорт, 14:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Средний возраст жителей Евросоюза вырос до 44,9 года Общество, 14:49
HR тратит лишнее: 3 ошибки, которые съедают бюджет компании Образование, 14:47
Минфин назвал ежегодные траты россиян на ставки Общество, 14:46
Когда в России заблокируют иностранные криптобиржи. Мнения экспертов Крипто, 14:42
Экс-губернатора Смирнова поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду Политика, 14:39
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках Общество, 14:38
Аузан после приговора Варданяну пересказал его разговор с сыном
РАДИО
 Политика, 14:38