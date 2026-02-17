Тридцать килограммов радиоактивных бусин нашли в посылках из Китая

Фото: ФТС России

30 кг радиоактивных бусин для бижутерии нашли в посылках из Китая сотрудники Казанского почтового отделения, сообщили в федеральной таможенной службе.

В посылках, адресованных в Санкт-Петербург, были заготовки для украшений: нанизанные на нити бусины из разноцветных камней. В документах отправителя указаны как стеклянные украшения.

Сработали средства радиационного контроля, проверка показала, что гамма-излучение товаров превышает норму более чем в 15 раз. Посылки вернули в страну отправления.

В июле 2025 года в посылке из Германии нашли радиоактивную статуэтку попугая, уровень излучения превышал допустимую норму в 20 раз. Тогда посылку также отправили обратно.